Ваш чоловік буде в захваті: готуємо неймовірний бургер із секретним інгредієнтом

4 квітня 2024, 22:01

Джерело:

valeria.matrokhina

Бургери готуються дуже просто, а смакують неймовірно. Спробуйте втілити в життя цей рецепт, і ви точно будете задоволені.

У цьому бургері є авокадо. Воно додасть страві неймовірно ніжного смаку та користі.

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Рецепт бургера

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 2 булочки для бургера (бріош);
– 1 авокадо;
– зелень (кале, рукола, листя салату) до смаку;
– 500 грамів курячого фаршу;
– тостовий сир;
– джем з чорної смородини до смаку;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 1 – 2 столові ложки лимонного соку;
– 3 столові ложки сметани;
– шматочок масла;
– спеції, сіль до смаку.

Приготування:

  1. До рубленого фаршу додайте спеції – багульник, ялівець, часник, сіль, перець та копчену грушу.
  2. Для соусу змішайте подрібнений часник, лимонний сік та сіль. Залиште на 10 хвилин, після чого додайте сметану та перемішайте.
  3. Авокадо розімніть виделкою, додайте трішки лимону.
  4. Сформуйте котлету з половини фаршу, посмажте її на пательні, додавши трішки вершкового масла. Після того, як котлета буде готова, викладіть на неї тостовий сир.
  5. Розріжте булочки навпіл, підсмажте на пательні, де готувалися котлети.
  6. Зберіть бургер та одразу ж подавайте.
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Автор: Ольга Котів