Ваш чоловік буде в захваті: готуємо неймовірний бургер із секретним інгредієнтом
4 квітня 2024, 22:01
Джерело:valeria.matrokhina
Бургери готуються дуже просто, а смакують неймовірно. Спробуйте втілити в життя цей рецепт, і ви точно будете задоволені.
У цьому бургері є авокадо. Воно додасть страві неймовірно ніжного смаку та користі.
Варто спробувати 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті
Рецепт бургера
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 булочки для бургера (бріош);
– 1 авокадо;
– зелень (кале, рукола, листя салату) до смаку;
– 500 грамів курячого фаршу;
– тостовий сир;
– джем з чорної смородини до смаку;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– 1 – 2 столові ложки лимонного соку;
– 3 столові ложки сметани;
– шматочок масла;
– спеції, сіль до смаку.
Приготування:
- До рубленого фаршу додайте спеції – багульник, ялівець, часник, сіль, перець та копчену грушу.
- Для соусу змішайте подрібнений часник, лимонний сік та сіль. Залиште на 10 хвилин, після чого додайте сметану та перемішайте.
- Авокадо розімніть виделкою, додайте трішки лимону.
- Сформуйте котлету з половини фаршу, посмажте її на пательні, додавши трішки вершкового масла. Після того, як котлета буде готова, викладіть на неї тостовий сир.
- Розріжте булочки навпіл, підсмажте на пательні, де готувалися котлети.
- Зберіть бургер та одразу ж подавайте.