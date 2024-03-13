Смак українського Криму: готуємо кримськотатарський пиріг Бурма
13 березня 2024, 01:10Читать новость на русском
Джерело:valeria.matrokhina
Кожен регіон України має свої страви-візитівки. Відчути смак Криму можна, приготувавши м'ясний пиріг Бурма.
Традиційно його готують з бараниною. Однак ви можете зробити вегетаріанський варіант з овочами.
Варто спробувати "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами
Бурма – покроковий рецепт
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти для тіста:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка солі.
Для начинки:
– 300 грамів м'ясного фаршу;
– 1 велика картоплина;
– 1 цибулина;
– сіль, перець, гірчиця, коріандр, кумин до смаку;
– 70 грамів масла;
– 1 яйце;
– чорний, білий кунжут до смаку.
Приготування:
- Замісіть тісто з борошна, води та солі. Залиште його на 15 хвилин під серветкою.
- Масло розтопіть.
- З'єднайте дрібно нарізану цибулю, натерту попередньо очищену картоплю, фарш, сіль та спеції.
- Тісто розкачайте дуже тонко, добре змастіть маслом та рівномірно викладіть начинку.
- Загорніть в рулет, а потім закрутіть в равлика та зробіть насічки.
- Змастіть збитим яйцем, посипте кунжутом і поставте випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 50 хвилин.