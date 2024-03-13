Смак українського Криму: готуємо кримськотатарський пиріг Бурма

Кожен регіон України має свої страви-візитівки. Відчути смак Криму можна, приготувавши м'ясний пиріг Бурма.

Традиційно його готують з бараниною. Однак ви можете зробити вегетаріанський варіант з овочами.

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Бурма – покроковий рецепт

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів води;

– 1 чайна ложка солі.

Для начинки:

– 300 грамів м'ясного фаршу;

– 1 велика картоплина;

– 1 цибулина;

– сіль, перець, гірчиця, коріандр, кумин до смаку;

– 70 грамів масла;

– 1 яйце;

– чорний, білий кунжут до смаку.

Приготування:

Замісіть тісто з борошна, води та солі. Залиште його на 15 хвилин під серветкою. Масло розтопіть. З'єднайте дрібно нарізану цибулю, натерту попередньо очищену картоплю, фарш, сіль та спеції. Тісто розкачайте дуже тонко, добре змастіть маслом та рівномірно викладіть начинку. Загорніть в рулет, а потім закрутіть в равлика та зробіть насічки. Змастіть збитим яйцем, посипте кунжутом і поставте випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 50 хвилин.