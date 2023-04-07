Як приготувати бурячки з хроном – рецепт цвіклі
7 квітня 2023, 12:54Читать новость на русском
Окрім пасок та крашанок у Великодньому кошику повинні бути гостренькі бурячки, адже вони так пасують до шиночки та ковбаски.
Головним секретом вдалих цвіклі на Великдень є якість самих буряків. Смак овочів повинен бути солодким, безсторонніх запахів, тому радимо ретельно обирати їх та куштувати перед додаванням решти інгредієнтів.
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Бурячки з хроном можуть зберігатися в холодильнику понад тиждень, але при збереженні санітарних норм (не використовуйте брудні ложки).
Бурячки з хроном – рецепт без оцту
- Час: 3 години
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно миємо бурячки, відварюємо їх до готовності (приблизно 2 години).
- Охолоджуємо та знімаємо з них шкірку. Натираємо на дрібній тертці.
- Очищуємо хрін від шкірки та натираємо на дрібній тертці.
- В мисці з’єднуємо бурячки та хрін, заправляємо цукром та соком лимона – перемішуємо до однорідної консистенції.
Смачного!
Щоб полегшити завдання можна придбати одразу очищені та відварені бурячки. Тоді одразу переходьте до пункту натирання на тертці.