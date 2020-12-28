Рецепти смачних бутербродів на Новий рік 2021: що приготувати легко і швидко
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Легкі та смачні бутерброди стануть чудовим доповненням до новорічного меню. Ми впевнені, що такі бутерброди сподобаються всій вашій родині.
До Нового Року залишилось мало днів, а це означає, що настав час складати святкове меню. SmachnoNews підготував для вас три рецепти смачних закусок.
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Бутерброди з червоною ікрою
Бутерброди з червоною ікрою
- Для приготування бутербродів наріжте хліб тонкими скибочками.
- Вершкове масло заздалегідь викладіть з холодильника, щоб воно стало м'яким.
- Змастіть тонким шаром скибочки хліба вершковим маслом, викладіть чайною ложкою ікру та задекоруйте бутерброди листям петрушки.
Брускета з яйцем
Бутерброд з яйцем
- Для приготування бутербродів наріжте хліб тонкими скибочками, підсушіть у духовці 10 хвилин.
- Ретельно помийте петрушку, подрібніть ножем.
- Для приготування начинки зваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте скибочками.
- На підсмажений хліб викладайте скибочки яєць, листя руколи, задекоруйте листям петрушки.
Бутерброди з паштетом з оселедця
Бутерброди з паштетом з оселедця
- Для приготування бутербродів наріжте хліб тонкими скибочками, підсушіть у духовці 10 хвилин.
- Для приготування начинки філе оселедця разом з вершковим маслом подрібніть у блендері до однорідної консистенції. Викладіть масу в кондитерський мішок з фігурною насадкою.
- На скибочки хліба викладайте начинку, листя салату, задекоруйте петрушкою. Викладіть бутерброди на тарілку. Смачного!
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