Легкі та смачні бутерброди стануть чудовим доповненням до новорічного меню. Ми впевнені, що такі бутерброди сподобаються всій вашій родині.

До Нового Року залишилось мало днів, а це означає, що настав час складати святкове меню. SmachnoNews підготував для вас три рецепти смачних закусок.

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Бутерброди з червоною ікрою

Бутерброди з червоною ікрою

Інгредієнти:

– 100 г червоної ікри;

– 100 г вершкового масла 82%;

– хліб;

– петрушка.

Для приготування бутербродів наріжте хліб тонкими скибочками. Вершкове масло заздалегідь викладіть з холодильника, щоб воно стало м'яким. Змастіть тонким шаром скибочки хліба вершковим маслом, викладіть чайною ложкою ікру та задекоруйте бутерброди листям петрушки.

Брускета з яйцем

Бутерброд з яйцем

Інгредієнти:

– 2 шт. яєць;

– хліб;

– 50 г руколи;

– пучок петрушки;

– сіль;

– перець;

– майонез.

Для приготування бутербродів наріжте хліб тонкими скибочками, підсушіть у духовці 10 хвилин. Ретельно помийте петрушку, подрібніть ножем. Для приготування начинки зваріть яйця, почистіть від шкаралупи, наріжте скибочками. На підсмажений хліб викладайте скибочки яєць, листя руколи, задекоруйте листям петрушки.

Бутерброди з паштетом з оселедця

Бутерброди з паштетом з оселедця

Інгредієнти:

– 300 г філе оселедця;

– 50 г листя салату;

– хліб;

– 50 вершкового масла 82%;

– петрушка.