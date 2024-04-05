Буцики: як приготувати старовинну українську страву, після якої всі оближуть тарілки
5 квітня 2024, 01:25Читать новость на русском
Джерело:"Кухня як Релакс"
Буцики – давньоукраїнська страва з борошна. Їх можна готувати зі смаженою цибулею, шкварками, чи зробити солодкими, додавши варення, родзинки, свіжі або сушені ягоди.
Окрім цього, у тісто можна додати сік зі шпинату – тоді буцики будуть зелені. А буряковий сік пофарбує їх у рожевий колір.
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Буцики – старовинний рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 250 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,3 чайної ложки соди;
– 2 третини чайної ложки оцту;
– 150 мілілітрів молока;
– 50 грамів масла 82%.
Приготування:
- Просійте борошно в миску. Додайте до нього соду, погашену оцтом. Далі влийте тепле молоко та всипте сіль. Замісіть тісто.
- Додайте до тіста розм'якшене масло і замісіть іще раз. За потреби додайте борошно – тісто не повинно прилипати до рук. Залиште його на 30 хвилин, накривши рушником.
- Дошку або стільницю посипте борошном. Викладіть на неї тісто, розкачайте його завтовшки 3 міліметри та наріжте квадратиками. Кожен квадратик складіть удвоє та защіпніть два його кутики.
- Вкиньте буцики в каструлю з окропом та варіть, поки не спливуть. Потім розігрійте на пательні масло, викладіть відварені буцики та обсмажте з обох боків.