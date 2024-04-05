Буцики: як приготувати старовинну українську страву, після якої всі оближуть тарілки

5 квітня 2024, 01:25
Читать новость на русском

Джерело:

"Кухня як Релакс"

Буцики – давньоукраїнська страва з борошна. Їх можна готувати зі смаженою цибулею, шкварками, чи зробити солодкими, додавши варення, родзинки, свіжі або сушені ягоди.

Окрім цього, у тісто можна додати сік зі шпинату – тоді буцики будуть зелені. А буряковий сік пофарбує їх у рожевий колір.

Варто спробувати 4 рецепти з оселедцем ТМ "Водний Світ", від яких усі будуть в захваті

Буцики – старовинний рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,3 чайної ложки соди;
– 2 третини чайної ложки оцту;
– 150 мілілітрів молока;
– 50 грамів масла 82%.

Приготування:

  1. Просійте борошно в миску. Додайте до нього соду, погашену оцтом. Далі влийте тепле молоко та всипте сіль. Замісіть тісто.
  2. Додайте до тіста розм'якшене масло і замісіть іще раз. За потреби додайте борошно – тісто не повинно прилипати до рук. Залиште його на 30 хвилин, накривши рушником.
  3. Дошку або стільницю посипте борошном. Викладіть на неї тісто, розкачайте його завтовшки 3 міліметри та наріжте квадратиками. Кожен квадратик складіть удвоє та защіпніть два його кутики.
  4. Вкиньте буцики в каструлю з окропом та варіть, поки не спливуть. Потім розігрійте на пательні масло, викладіть відварені буцики та обсмажте з обох боків.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати надзвичайний салат з кукурудзи.
Автор: Ольга Котів