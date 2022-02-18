Буженина з індички: рецепт шеф-кухаря до будь-якого столу
18 лютого 2022 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Буженину з індички можна подавати до столу як холодну, так і як гарячу страву. Обирати вам!
Буженина з індички – відмінне рішення для холодної закуски, достатньо нарізати її і викласти на таріль чи канапку. Також її можна подавати до столу з відвареною картоплею чи свіжим салатом. Аналогічно можна приготувати й буженину з курячого філе, потрібно тільки зменшити градус духовки до 160.
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Рецепт запеченої буженини з індички
- Час на підготовку: 8 – 10 годин
- Час на приготування: 80 хвилин
- Порції: 6 – 8
– 1 кілограм філе індички;
– морква;
– часник;
– гірчиця;
– оливкова олія;
– сіль;
– спеції для барбекю;
– залишки цибулі та селери;
– ароматні трави;
– біле сухе вино (за бажанням).
Приготування:
- Наріжте моркву довгими брусочками (довжина має відповідати філе індички).
- Нашпигуйте філе індички брусочками моркви та нарізаним на грубі шматки часником.
- Присмачте м'ясо сіллю, перцем, спеціями для барбекю та гірчицею.Ретельно натріть цією сумішшю філе разом з оливковою олією, так м’ясо стане більш соковитим.
- Відправте заготовку на ніч в холодильник. Щоб м'ясо не обвітрилося, його можна вкрити шаром харчової плівки.
️Суміш барбекю можна приготувати самостійно. Для цього змішайте: паприку, суху цибулю та часник, чорний та червоний перці. А якщо візьмете підкопчену паприку – буде ще смачніше,
– порадив Володимир Ярославський.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Перекладіть м'ясо у жаротривку форму. Додайте нарізану грубими шматками цибулю, селеру та моркву. Для аромату влийте трішки вина.
- Відправте форму зі стравою у рукав для запікання.
- Запікайте буженину 60 хвилин. Після цього зніміть рукав зі страви та запікайте ще 10 хвилин при 240 градусах.
Смачного!