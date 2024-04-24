Лише 2 інгредієнти: елементарний рецепт королівської намазки, яка вас здивує

24 квітня 2024, 18:15
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Джерело:

Shuba

Намазка за цим рецептом, мабуть, найпростіша. Для її приготування навіть не потрібно нічого варити.

Попри це, страва виходить смачною і довершеною. За бажанням ви, звичайно, можете доповнити цей рецепт вареними яйцями, натертим свіжим або солоним огірком, сметанною заправкою чи майонезом.

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Рецепт паштету з копченого оселедця

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів оселедця гарячого копчення;
– 140 грамів плавленого сиру;
– зелена цибуля, кріп за бажанням. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!

Приготування:

  1. Розберіть копчений оселедець на філе. Уважно приберіть усі кісточки.
  2. Плавлений сир натріть на тертці.
  3. Рибу і сир розітріть виделкою в пасту.
  4. За бажанням дрібно наріжте цибулю і кріп, додайте в намазку та гарно перемішайте.
Автор: Ольга Котів