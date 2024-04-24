Лише 2 інгредієнти: елементарний рецепт королівської намазки, яка вас здивує
24 квітня 2024, 18:15Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Намазка за цим рецептом, мабуть, найпростіша. Для її приготування навіть не потрібно нічого варити.
Попри це, страва виходить смачною і довершеною. За бажанням ви, звичайно, можете доповнити цей рецепт вареними яйцями, натертим свіжим або солоним огірком, сметанною заправкою чи майонезом.
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Рецепт паштету з копченого оселедця
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 400 грамів оселедця гарячого копчення;
– 140 грамів плавленого сиру;
– зелена цибуля, кріп за бажанням. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!
Приготування:
- Розберіть копчений оселедець на філе. Уважно приберіть усі кісточки.
- Плавлений сир натріть на тертці.
- Рибу і сир розітріть виделкою в пасту.
- За бажанням дрібно наріжте цибулю і кріп, додайте в намазку та гарно перемішайте.