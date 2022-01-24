Бюджетні десерти на щодень: торт із бананами без випікання
24 січня 2022 , 11:34Читать новость на русском
Джерело:ютуб Здоровий і смачний
Годі купувати магазинні солодощі та випічку – готуйте їх удома самі! І почніть із бананового торта. Готується він у 10 разів швидше, аніж просочуватиметься в холодильнику.
Рецепт бананового торта без випікання
- Час: 15 хвилин (2 – 3 години на охолодження)
- Порції: 6 – 8
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Скріншот з відео Здоровий і смачний
– 200 грамів пісочного печива;
– 80 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 400 грамів вершкового сиру;
– 15 грамів желатину;
– 200 мілілітрів жирних вершків;
– 1½ банана;
– 20 грамів лимонного соку;
– 100 грамів малини.
Для декорування:
– 10 грамів желатину;
– 200 мілілітрів води;
– 20 грамів лимонного соку;
– 60 грамів цукру;
– 1 банан.
Приготування:
- Поламайте печиво руками, перекладіть до чаші блендера й подрібніть на крихту.
- Розтопіть вершкове масло й змішайте його з печивом.
- Викладіть масу до круглої форми й сформуйте корж.
- Розчиніть желатин у воді й залиште на кілька хвилин, щоб набух.
- Банани перебийте з лимонним соком на пюре.
- Малину також перетворіть на пюре й процідіть крізь дрібне сито, щоб очистити від кісточок.
- У глибокій посудині збийте вершки із сиром та цукровою пудрою.
- Розтопіть желатин і влийте його до сирної маси.
- Розділіть масу на 2 частини: до однієї додайте бананове пюре, до ішої – малинове.
- Викладіть маси на корж і трішки перемішайте.
Скріншот з відео Здоровий і смачний
- Відправте торт до холодильника на 1 годину, щоб він стабілізувався.
- Для приготування верхнього шару розчиніть желатин із водою й залиште, щоб набух.
- У сотейнику з'єднайте воду, лимонний сік, цукор і варіть до розчинення цукру. Додайте до сиропу набухлий желатин, перемішайте й охолодіть.
- Наріжте банан кружальцями й викладіть на торт.
- Залийте все охолодженим сиропом і відправте торт до холодильника ще на 1 – 2 години.
Смачного!
Відеорецепт приготування бананового торта без випікання: