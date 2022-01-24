Бюджетні десерти на щодень: торт із бананами без випікання

24 січня 2022 , 11:34
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Джерело:

ютуб Здоровий і смачний

Годі купувати магазинні солодощі та випічку – готуйте їх удома самі! І почніть із бананового торта. Готується він у 10 разів швидше, аніж просочуватиметься в холодильнику.

Рецепт бананового торта без випікання

  • Час: 15 хвилин (2 – 3 години на охолодження)
  • Порції: 6 – 8

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Скріншот з відео Здоровий і смачний

Інгредієнти:
 – 200 грамів пісочного печива;
 – 80 грамів вершкового масла;
 – 100 грамів цукрової пудри;
 – 400 грамів вершкового сиру;
 – 15 грамів желатину;
 – 200 мілілітрів жирних вершків;
 – 1½ банана;
 – 20 грамів лимонного соку;
 – 100 грамів малини.

Для декорування:
 – 10 грамів желатину;
 – 200 мілілітрів води;
 – 20 грамів лимонного соку;
 – 60 грамів цукру;
 – 1 банан.

Приготування:

  1. Поламайте печиво руками, перекладіть до чаші блендера й подрібніть на крихту.
  1. Розтопіть вершкове масло й змішайте його з печивом.
  2. Викладіть масу до круглої форми й сформуйте корж.
  3. Розчиніть желатин у воді й залиште на кілька хвилин, щоб набух.
  4. Банани перебийте з лимонним соком на пюре.
  5. Малину також перетворіть на пюре й процідіть крізь дрібне сито, щоб очистити від кісточок.
  1. У глибокій посудині збийте вершки із сиром та цукровою пудрою.
  1. Розтопіть желатин і влийте його до сирної маси.
  1. Розділіть масу на 2 частини: до однієї додайте бананове пюре, до ішої – малинове. 
  1. Викладіть маси на корж і трішки перемішайте.


Скріншот з відео Здоровий і смачний

  1. Відправте торт до холодильника на 1 годину, щоб він стабілізувався.
  1. Для приготування верхнього шару розчиніть желатин із водою й залиште, щоб набух.
  1. У сотейнику з'єднайте воду, лимонний сік, цукор і варіть до розчинення цукру. Додайте до сиропу набухлий желатин, перемішайте й охолодіть.
  1. Наріжте банан кружальцями й викладіть на торт.
  2. Залийте все охолодженим сиропом і відправте торт до холодильника ще на 1 – 2 години. 

Смачного!

Відеорецепт приготування бананового торта без випікання:

 

Автор: Богданна Рибак