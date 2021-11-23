Бюджетно та смачно: апетитний рецепт яєчних котлет
23 листопада 2021 , 14:40Читать новость на русском
Джерело:kwestiasmaku
Неймовірна смачна та елементарна у приготуванні страви стане чудовим доповненням до будь-якого столу. А ще всі інгредієнти надзвичайно бюджетні, тому дозволити їх собі може кожен.
Головний інгредієнт котлет – круто зварені яйця. Страва користується надзвичайною популярністю у дітей.
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У котлети, окрім основних інгредієнтів, можна додати трохи дрібно нарізану фету або трохи тертого сиру.
Рецепт яєчних котлет
Час: 2 години
Порцій: 2
Інгредієнти:
- 5 круто зварених яєць;
- 1 сире яйце;
- сіль і перець до смаку;
- 1 столова ложка панірувальних сухарів;
- 1 столова ложка подрібненої петрушки або кропу;
- 1 столова ложка подрібненої цибулі;
- панірувальні сухарі;
- вершкове масло для смаження.
Приготування:
- Зварені круто яйця почистіть, покладіть в миску і ретельно розімніть виделкою.
- Додайте сире яйце, сіль, перець, 1 столову ложку панірувальних сухарів, петрушку або кріп і цибулю.
- Ретельно перемішайте, сформуйте 4 котлетки, щільно притиснувши.
- Обваляти в сухарях, викласти на деко і поставити в холодильник приблизно на 2 години (відбивні стануть жорсткішими і їх буде легше смажити, але якщо у нас немає часу, цей етап можна пропустити).
- Розігрійте 3 столові ложки вершкового масла.
- Коли воно нагріється, викладіть котлети на пательню, зменште вогонь до середнього і повільно смажте.
Страва чудова смакуватиме із сметаною чи вершковим соусом.