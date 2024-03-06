Лише з 2 інгредієнтів: як приготувати найсмачніший салат з молодої капусти

6 березня 2024, 01:10
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Джерело:

УНІАН

Салатів з капусти є величезна кількість. І не дивно, адже вони пасують практично до будь-якої вечері.

Оцет додасть приємної кислинки. Спробуйте приготувати салат з капусти за цим рецептом.

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Салат з молодої капусти та редиски

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів редиски;
– 350 грамів молодої капусти;
– сіль, перець до смаку;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка оцту.


Приготуйте смачний салат з капусти / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Тонко наріжте та поперчіть капусту.
  2. До подрібненої капусти додайте нарізану півкільцями та добре промиту редиску.
  3. Посоліть салат, після чого заправте його оцтом і олією та добре перемішайте. Зауважте, що оцет можна і не додавати, якщо вам не можна його вживати. Буде не менш смачно.
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Автор: Ольга Котів