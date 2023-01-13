Легкий салат з тунцем та овочами: рецепт без світла

13 січня 2023, 10:48
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Коли в холодильнику мінімум продуктів, але трішки зелені та консервований тунець – голодними не залишитеся.

Легкий салат з тунцем можна приготувати буквально за 10 хвилин та без електроенергії. З переліку зелені можна обирати улюблену, або наявну в холодильнику: пекінську капусту, айсберг, руколу, мікс салату або шпинат.

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Якщо щоразу обирати іншу зелень, салат теж буде з іншим смаком. Така невеличка кулінарна хитрість.

Рецепт салату з консервованим тунцем

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – улюблена зелень;
 – 80 – 100 грамів тунця;
 – помідор або томати чері;
 – 2 відварених курячих яйця, або 4 – 5 перепелиних;
 – огірок;
 – насіння кунжуту.
Для заправки:
 – 2 столові ложки оливкової олії;
 – половина чайної ложки французької гірчиці;
 – 1 чайна ложка соєвого соусу;
 –  1 чайна ложка гранатового соусу;
 – 1 чайна ложка соусу теріякі;
 – 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

  • Миємо та нарізаємо салат, або викладаємо вже готове листя руколи чи шпинату.
  • Нарізаємо довільними шматочками очищені варені яйця, помідори та огірок.
  • Викладаємо на салат овочі, подрібнений тунець та поливаємо все заправкою (просто все змішуємо у мисочці).
  • Перед подачею посипаємо насінням кунжуту та смакуємо!

Автор: Богданна Рибак