Якщо ви дотримуйтесь здорового харчування та слідкуйте за своєю фігурою. Ми підготували для вас рецепт дієтичного салату з курятиною, авокадо, огірком, томатами та капустою, який усім сподобається.

Ніжне куряче м'ясо чудово поєднується з авокадо, огірком, томатами та капустою. Вишуканий та смачний салат можна подавати у будні та свята. Також можете додати до улюблений соус.

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Рецепт салату

Куряче філе ретельно помийте, обсушіть рушником, наріжте скибочками, обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки. Авокадо помийте, почистіть, наріжте скибочками. Томати, огірок помийте, наріжте скибочками. Цибулю почистіть, наріжте кільцями. Капусту помийте, наріжте соломкою. У миску викладіть капусту, томати, огірок, цибулю, авокадо, листя, додайте сіль, перець, олію, перемішайте. Готовий салат викладіть на тарілку. Смачного!

– 200 грамів курячого філе;– 1/2 авокадо;– 1 огірок;– 2-3 томати;– 1 цибуля (салатна);– пекінська капуста;– листя Мангольд;– 1 столова ложка рослинної олії;– перець;– сіль.