Якщо ви дотримуйтесь здорового харчування та слідкуйте за своєю фігурою. Ми підготували для вас рецепт дієтичного салату з курятиною, авокадо, огірком, томатами та капустою, який усім сподобається.
Ніжне куряче м'ясо чудово поєднується з авокадо, огірком, томатами та капустою. Вишуканий та смачний салат можна подавати у будні та свята. Також можете додати до улюблений соус.
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Рецепт салатуІнгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 1/2 авокадо;
– 1 огірок;
– 2-3 томати;
– 1 цибуля (салатна);
– пекінська капуста;
– листя Мангольд;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– перець;
– сіль.
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть рушником, наріжте скибочками, обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
- Авокадо помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Томати, огірок помийте, наріжте скибочками.
- Цибулю почистіть, наріжте кільцями.
- Капусту помийте, наріжте соломкою.
- У миску викладіть капусту, томати, огірок, цибулю, авокадо, листя, додайте сіль, перець, олію, перемішайте.
- Готовий салат викладіть на тарілку. Смачного!