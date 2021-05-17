Рецепт дієтичного салату з курятиною, авокадо, огірком, томатами та капустою

17 травня 2021 , 12:11
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Якщо ви дотримуйтесь здорового харчування та слідкуйте за своєю фігурою. Ми підготували для вас рецепт дієтичного салату з курятиною, авокадо, огірком, томатами та капустою, який усім сподобається.

Ніжне куряче м'ясо чудово поєднується з авокадо, огірком, томатами та капустою. Вишуканий та смачний салат можна подавати у будні та свята. Також можете додати до  улюблений соус.

Читайте також Рецепт улюбленого салату з яєць та соусом туна від судді Мастер Шеф – Ольги Мартиновської

Рецепт салату

Інгредієнти:
– 200 грамів курячого філе;
– 1/2 авокадо;
– 1 огірок;
– 2-3 томати;
– 1 цибуля (салатна);
– пекінська капуста;
– листя Мангольд;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– перець;
– сіль.
  1. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть рушником, наріжте скибочками, обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
  2. Авокадо помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  3. Томати, огірок помийте, наріжте скибочками.
  4. Цибулю  почистіть, наріжте кільцями.
  5. Капусту помийте, наріжте соломкою.
  6. У миску викладіть капусту, томати, огірок, цибулю, авокадо, листя, додайте сіль, перець, олію, перемішайте.
  7. Готовий салат викладіть на тарілку. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева