Рецепт улюбленого салату з яєць та соусом туна від судді Мастер Шеф – Ольги Мартиновської

Легкий та швидкий у приготуванні салат за рецептом Ольги Мартиновської сподобається кожному, а пікантний соус доповнить страву смаком та ароматом.
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася з читачами рецептом смачного салату з яйцями.
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Шеф-кухар впевнена, що салат прийде вам до смаку, а ще у ньому можна використати яйця, що залишились з Великодня.
Рецепт салату з яйцямиІнгредієнти:
– свіже листя салату на ваш смак;
– варені яйця на ваш смак;
– зелена цибулька;
– запечене філе курки.
Для соусу:
– 100 г консервованого в олії тунця;
– 1 жовток;
– 1 ч. л гірчиці;
– 100 – 150 г рафінованої олії;
– 1 зубчик часнику;
– 50 г сиру Пармезан;
– сік лимона;
– сіль на ваш смак;
– цукор на ваш смак.
- Для приготування соусу змішайте курячий жовток, лимонний сік, гірчицю, сіль та цукор. Перемішайте інгредієнти.
- Збиваючи масу вливайте в неї тонкою цівкою олію.
- У готовий соус додайте подрібнений часник, пармезан, ще трохи лимонного соку та консервований тунець. Збийте масу блендером до однорідної консистенції.
- В тарілці змішайте листя салату, нарізані варені яйця та запечене філе птиці.
- Полийте салат соусом туна та посипте зеленою цибулею. Смачного!