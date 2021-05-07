Рецепт улюбленого салату з яєць та соусом туна від судді Мастер Шеф – Ольги Мартиновської

7 травня 2021 , 13:53

Джерело:

інстаграм Ольги Мартиновської

Легкий та швидкий у приготуванні салат за рецептом Ольги Мартиновської сподобається кожному, а пікантний соус доповнить страву смаком та ароматом.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася з читачами рецептом смачного салату з яйцями.

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Шеф-кухар впевнена, що салат прийде вам до смаку, а ще у ньому можна використати яйця, що залишились з Великодня.

Рецепт салату з яйцями

Інгредієнти:
 – свіже листя салату на ваш смак;
 – варені яйця на ваш смак;
 – зелена цибулька;
 – запечене філе курки.
Для соусу:
 – 100 г консервованого в олії тунця;
 – 1 жовток;
 – 1 ч. л гірчиці;
 – 100 – 150 г рафінованої олії;
 – 1 зубчик часнику;
 – 50 г сиру Пармезан;
 – сік лимона;
 – сіль на ваш смак;
 – цукор на ваш смак.
  1. Для приготування соусу змішайте курячий жовток, лимонний сік, гірчицю, сіль та цукор. Перемішайте інгредієнти.
  2. Збиваючи масу вливайте в неї тонкою цівкою олію.
  3. У готовий соус додайте подрібнений часник, пармезан, ще трохи лимонного соку та консервований тунець. Збийте масу блендером до однорідної консистенції.
  4. В тарілці змішайте листя салату, нарізані варені яйця та запечене філе птиці.
  5. Полийте салат соусом туна та посипте зеленою цибулею. Смачного!
Автор: Богданна Рибак