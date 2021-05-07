Рецепт улюбленого салату з яєць та соусом туна від судді Мастер Шеф – Ольги Мартиновської

Легкий та швидкий у приготуванні салат за рецептом Ольги Мартиновської сподобається кожному, а пікантний соус доповнить страву смаком та ароматом.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася з читачами рецептом смачного салату з яйцями.

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Шеф-кухар впевнена, що салат прийде вам до смаку, а ще у ньому можна використати яйця, що залишились з Великодня.

Рецепт салату з яйцями

Для приготування соусу змішайте курячий жовток, лимонний сік, гірчицю, сіль та цукор. Перемішайте інгредієнти. Збиваючи масу вливайте в неї тонкою цівкою олію. У готовий соус додайте подрібнений часник, пармезан, ще трохи лимонного соку та консервований тунець. Збийте масу блендером до однорідної консистенції. В тарілці змішайте листя салату, нарізані варені яйця та запечене філе птиці. Полийте салат соусом туна та посипте зеленою цибулею. Смачного!

– свіже листя салату на ваш смак;– варені яйця на ваш смак;– зелена цибулька;– запечене філе курки.– 100 г консервованого в олії тунця;– 1 жовток;– 1 ч. л гірчиці;– 100 – 150 г рафінованої олії;– 1 зубчик часнику;– 50 г сиру Пармезан;– сік лимона;– сіль на ваш смак;– цукор на ваш смак.