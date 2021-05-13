Чахохбілі з курятиною: домашній рецепт

Якщо думаєте, що приготувати на обід. Ми підготували для вас рецепт чахохбілі з курятиною – надзвичайно смачна, соковита та ароматна страва, яка сподобається усім.

Чахохбілі – традиційна страва грузинської кухні. Назва походить від слова, що у переклады означає – фазан, бо у давнину її готували з цієї птиці. У наш час замінюють на курятину, обсмажують та тушкують у томатному соусі. У рагу додають свіжі томати або томатну пасту, спеції, прянощі, часник, цибулю, гострий або солодкий перець та петрушку.

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Рецепт чахохбілі

Куряче філе ретельно помийте, обсушіть, наріжте скибочками, викладіть у каструлю, додайте сіль, тушкуйте протягом 15-20 хвилин. Цибулю, часник, почистіть, подрібніть ножем. Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте маленькими кубиками. На пательні з вершковим маслом обсмажте цибулю з часником, додайте томати, тушкуйте протягом 5-7 хвилин, додайте до м'яса. Гострий перець, помийте, почистіть, подрібніть ножем. Петрушку помийте, подрібніть ножем. У м'ясо викладіть цибулю з часником і томатами, гострий перець, додайте трохи води, тушкуйте ще 3-5 хвилин. Зніміть з вогню, додайте петрушку, перемішайте, викладіть на тарілку. Смачного!

– 500 грамів курячого філе;– 2 цибулі;– 3-4 томати;– петрушка;– 2-3 зубчики часнику;– 1 гострий перець;– 30 грамів вершкового масла 82%;– сіль.