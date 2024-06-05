Радимо приготувати часникові стрілки з грибами. Картопля перетворить їх на повноцінну другу страву.

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Часникові стрілки з грибами

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть велике деко або пательню з бортиками олією.
  2. Вимийте часникові стрілки. Обріжте верхівки. Наріжте пагони шматками по 4 – 5 сантиметрів.
  3. Перемішайте стрілки, нарізані гриби та очищену нарізану картоплю у великій мисці з оливковою олією, сіллю й перцем.
  4. Викладіть овочі в підготовлену форму та накрийте фольгою. Запікайте 30 – 40 хвилин.