Радимо приготувати часникові стрілки з грибами. Картопля перетворить їх на повноцінну другу страву.

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Часникові стрілки з грибами

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів часникових стрілок;

– 120 грамів печериць;

– 120 грамів картоплі;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть велике деко або пательню з бортиками олією. Вимийте часникові стрілки. Обріжте верхівки. Наріжте пагони шматками по 4 – 5 сантиметрів. Перемішайте стрілки, нарізані гриби та очищену нарізану картоплю у великій мисці з оливковою олією, сіллю й перцем. Викладіть овочі в підготовлену форму та накрийте фольгою. Запікайте 30 – 40 хвилин.

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