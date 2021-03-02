Рецепт смачних чебуреків від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Соковиті, ароматні чебуреки за рецептом відомого шеф-кухаря та судді кулінарного шоу "Мастер Шеф" стануть вашими улюбленими - ми вам гарантуємо!
Талановитий український ресторатор та шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами смачним рецептом соковитих домашніх чебуреків з м'ясом.
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Чебуреки – смачна страва начинками для якої можуть бути як м'ясний фарш, так і різноманітні сири та ягоди. Найпопулярнішими начинками для чебуреків є курячий, яловичий, свинячий фарш та асорті. Також чебуреки готують з твердим сиром, моцарелою чи блакитними сирами, а з ягідних начинок найкраще смакують з вишнями та яблуками.
Їсти чебуреки краще склавши їх навпіл, так щоб утворився "конверт" і не витікав сік, – зазначив Володимир Ярославський.
Шеф-кухар навчить як правильно готувати тісто на чебуреки та поділиться рецептом смачної начинки для них. Гайда готувати разом з нами!
Як приготувати тісто на чебуреки
Інгредієнти:
– 275 г борошна;
– 200 мл окропу;
– сіль на ваш смак.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Залийте борошно окропом – 70 градусів.
- Вимішайте борошно з окропом дерев'яною ложкою та залишіть охолонути.
- Тепле тісто вимішайте, за необхідністю додайте ще трішки борошна. Тісто повинне бути еластичним, але не дуже тугим.
- Накрийте тісто харчовою плівкою та залишіть відпочити.
Як приготувати начинку для чебуреків
Шеф-кухар запропонував приготувати фірмову начинку, яку сам обожнює в чебуреках – це фарш, твердий сир та томат. Ми впевнені, що вам сподобається така варіація начинки для чебуреків.
Інгредієнти:
– 250 г м'ясного фаршу;
– 1 томат;
– 1 велика цибулина;
– 150 г твердого сиру;
– 25 г води;
– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;
– 500 мл олії для обсмажування.
- Натріть на тертці твердий сир, з'єднайте його з готовим м'ясним фаршем. Можна брати як яловичий, так і курячий чи свинячий, або асорті.
- Ріпчасту цибулю почистіть від лушпиння та дрібно наріжте ножем на кубики. Також дрібно наріжте томат або натріть його на тертці.
- З'єднайте всі підготовлені інгредієнти, додайте спецій та води – ретельно вимішайте начинку для чебуреків руками.
Як приготувати чебуреки
- Розділіть тісто на порційні шматочки, розкачайте підсипаючи борошном та виріжте коло за допомогою кришки.
- В центр тіста викладіть столову ложку з гіркою начинки, закрийте краї випускаючи повітря та защипніть виделкою.
- Розігрійте олію, перевірте чи вона достатньо нагріта за допомогою шматочка тіста.
- Обсмажте чебуреки з обох сторін до золотистої скоринки по 2 хвилини. Чебурек готовий коли починає надуватися.
- Готові чебуреки викладіть на паперовий рушник, щоб позбутись зайвої олії.
- Подавайте готові чебуреки до столу гарячими. Смачного!