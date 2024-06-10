Так ви ще не робили: рецепт консервованої черешні у холодному маринаді від Ярославського

10 червня 2024, 17:57
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Джерело:

Володимир Ярославський

Поки триває сезон, варто подумати про майбутнє та замаринувати черешню. З цим рецептом судді "МастерШеф" Володимира Ярославського у вас точно все вдасться.

Таким чином ви можете замаринувати й полуницю. Дуже радимо спробувати!

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Маринована черешня

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів черешні;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 30 грамів цукру;
– 200 грамів води;
– 1 столова ложка суміші перців;
– 2 суцвіття гвоздики;
– мелений коріандр до смаку

Дивіться, як приготувати мариновану черешню: відео

Приготування:

  1. Почистьте черешню від кісточок.
  2. Для холодного маринаду змішайте решту інгредієнтів та скуштуйте. Смак має бути приємний, ледь кислий і солодкуватий. 
  3. Баночку наповніть черешнею, залийте холодним маринадом і дайте постояти 2 – 3 години.
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Автор: Ольга Котів