Так ви ще не робили: рецепт консервованої черешні у холодному маринаді від Ярославського
10 червня 2024, 17:57Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Поки триває сезон, варто подумати про майбутнє та замаринувати черешню. З цим рецептом судді "МастерШеф" Володимира Ярославського у вас точно все вдасться.
Таким чином ви можете замаринувати й полуницю. Дуже радимо спробувати!
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Маринована черешня
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів черешні;
– 20 мілілітрів лимонного соку;
– 30 грамів цукру;
– 200 грамів води;
– 1 столова ложка суміші перців;
– 2 суцвіття гвоздики;
– мелений коріандр до смаку
Дивіться, як приготувати мариновану черешню: відео
Приготування:
- Почистьте черешню від кісточок.
- Для холодного маринаду змішайте решту інгредієнтів та скуштуйте. Смак має бути приємний, ледь кислий і солодкуватий.
- Баночку наповніть черешнею, залийте холодним маринадом і дайте постояти 2 – 3 години.