Чиказька піца – Deep-Dish Pizza: рецепт американської кухні

25 лютого 2021 , 22:55
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Джерело:

24 канал

Deep-Dish Pizza або ще її називають піца у стилі Чикаго – ситна та ароматна страва у дріжджовому тісті з великою кількістю соковитої начинки.

Приготуйте вдома глибоку піцу в стилі Чикаго та здивуйте неповторним смаком ситної страви всю свою родину.

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До речі, чиказьку піцу можна подавати на вечірках, днях народженнях та тематичних заходах, а готується вона швидко й легко. Гайда готувати разом з нами!

Як приготувати піцу Deep-Dish

Інгредієнти для тіста:
– 200 г пшеничного борошна;
– 30 г семоли;
– 150 мл теплої води;
– 25 г вершкового масла;
– 4 г дріжджів;
– 1/3 ч. л солі;
– 1 ст. л цукру;
– 1 ч. л оливкової олії.
Для начинки:
– 500-600 г ковбаси, бекону, м'яса;
– 300 г сиру Моцарела;
– 50 г сиру Пармезан;
– 350-400 г томатів у своєму соку;
– 200 г цибулі;
– 20 г часнику;
– 2 г тим'яну;
– 10-15 г базиліку;
– 1 ст. л оливкової олії;
– чорний мелений перець та сіль на ваш смак.
  1. Для приготування тіста змішайте теплу воду з дріжджами, додайте трішки борошна та цукру, перемішайте й залишіть настоятись.
  2. Всипте решту борошна до опари, сіль та вершкове масло – замісіть тісто протягом 5 хвилин. Готове тісто змастіть оливковою олією, перекладіть в миску та накрийте харчовою плівкою. Залишіть тісто в теплому місці на 30-40 хвилин.
  3. Для начинки дрібно наріжте цибулю, часник, помідори та спеції. В окрему миску натріть сир.
  4. Наріжте шматочками м'ясо, ковбасу та бекон.
  5. Обсмажте цибулю на оливковій олії, додайте до неї часник та обсмажте ще 30-40 секунд. Влийте в сковорідку томати, спеції та сіль з перцем на ваш смак.
  6. На маленькому вогні випарте зайву вологу з соусу, щоб консистенція нагадувала густу сметану.
  7. Розкачайте тісто, викладіть його у круглу форму та сформуйте високі бортики.
  8. На дно тіста викладіть натертий сир Моцарела, ковбаску, бекон, м'ясо та залийте соусом.
  9. Зайве тісто слід обрізати або красиво загорнути за формою.
  10. Випікайте піцу в духовці при 190—200 градусах протягом 20-25 хвилин.
  11. Готову піцу посипте сиром Пармезан та трішки охолодіть. Розріжте на шматочки та подавайте до столу. Смачного!