Чиказька піца – Deep-Dish Pizza: рецепт американської кухні

Deep-Dish Pizza або ще її називають піца у стилі Чикаго – ситна та ароматна страва у дріжджовому тісті з великою кількістю соковитої начинки.

Приготуйте вдома глибоку піцу в стилі Чикаго та здивуйте неповторним смаком ситної страви всю свою родину.

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До речі, чиказьку піцу можна подавати на вечірках, днях народженнях та тематичних заходах, а готується вона швидко й легко. Гайда готувати разом з нами!

Як приготувати піцу Deep-Dish

Для приготування тіста змішайте теплу воду з дріжджами, додайте трішки борошна та цукру, перемішайте й залишіть настоятись. Всипте решту борошна до опари, сіль та вершкове масло – замісіть тісто протягом 5 хвилин. Готове тісто змастіть оливковою олією, перекладіть в миску та накрийте харчовою плівкою. Залишіть тісто в теплому місці на 30-40 хвилин. Для начинки дрібно наріжте цибулю, часник, помідори та спеції. В окрему миску натріть сир. Наріжте шматочками м'ясо, ковбасу та бекон. Обсмажте цибулю на оливковій олії, додайте до неї часник та обсмажте ще 30-40 секунд. Влийте в сковорідку томати, спеції та сіль з перцем на ваш смак. На маленькому вогні випарте зайву вологу з соусу, щоб консистенція нагадувала густу сметану. Розкачайте тісто, викладіть його у круглу форму та сформуйте високі бортики. На дно тіста викладіть натертий сир Моцарела, ковбаску, бекон, м'ясо та залийте соусом. Зайве тісто слід обрізати або красиво загорнути за формою. Випікайте піцу в духовці при 190—200 градусах протягом 20-25 хвилин. Готову піцу посипте сиром Пармезан та трішки охолодіть. Розріжте на шматочки та подавайте до столу. Смачного!

– 200 г пшеничного борошна;– 30 г семоли;– 150 мл теплої води;– 25 г вершкового масла;– 4 г дріжджів;– 1/3 ч. л солі;– 1 ст. л цукру;– 1 ч. л оливкової олії.– 500-600 г ковбаси, бекону, м'яса;– 300 г сиру Моцарела;– 50 г сиру Пармезан;– 350-400 г томатів у своєму соку;– 200 г цибулі;– 20 г часнику;– 2 г тим'яну;– 10-15 г базиліку;– 1 ст. л оливкової олії;– чорний мелений перець та сіль на ваш смак.