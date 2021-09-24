Висока піца Чикаго: багато начинки, тісто – із секретом і найсмачніше – усередині

Таку піцу ви, мабуть, бачили в американських фільмах. Час нарешті її скуштувати!Вона видається трохи незвичною, але ми впевнені, що вам сподобається. Докладний рецепт уже чекає на вас!

Чиказька піца радше скидається на відкритий пиріг. Вона має високі бортики, щедро начиняється й готується довше, ніж класична піца. Тож сир у ній – під шаром томатної заливки (щоб не пригорів).

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Незвичне й саме тісто піци: його замішують із додаванням кукурудзяного борошна. Завдяки цьому основа виходить особливо хрусткою.

Отже, починаємо готувати!

Рецепт американської піци "Чикаго"

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 8



Чиказька піца / Фото Рецепти

– 9 г сухих дріжджів;– 1 ч. л. цукру;– 120 мл води;– 240 г пшеничного борошна;– 15 г кукурудзяного борошна;– 30 г вершкового масла;– 1 ст. л. олії;– 30 мл оливкової олії;– 1 ріпчаста цибулина;– 1 ст. л. орегано;– ½ ст. л. сухого перцю чилі;– 3 зубчики часнику;– 800 г помідорів пелаті (очищених від шкірки й законсервованих у власному соку);– 2 ч. л. томатної пасти;– 170 г сиру моцарела;– 40 г тертого сиру пармезан;– сіль;– мелений чорний перець.

Приготування:

Змішайте дріжджі з теплою водою та цукром і залиште на кілька хвилин у теплі.



Приготування страви / Фото Їжа

У чаші міксера змішайте два види борошна, ½ чайної ложки солі, розтоплене вершкове масло та олію. Влийте опару та замісіть однорідне тісто.

Перекладіть тісто на дошку та посипте борошном, знову кілька разів його замісіть руками.

Змастіть глибокий посуд олією та викладіть в неї тісто. Накрийте шаром харчової плівки та залиште відпочити на 60 хвилин.

Доки тісто відпочиває, приготуйте начинку. На розігрітій сковорідці з оливковою олією обсмажте дрібно нарізану цибулю. Трішки посоліть її й додайте орегано та чилі.



Приготування страви / Фото Їжа

Подрібніть часник і додайте до цибулі. Влийте томатну пасту та помідори пелаті. Їх можна подрібнити в блендері або додавати цілими.

Тушкуйте начинку на середньому вогні 20 хвилин.

Посоліть і поперчіть начинку.

Розкачайте з тіста круг і перекладіть на форму для піци. Сформуйте високі бортики. Найкраще підійде кругла форма діаметром 24 сантиметри.

Краї тіста змастіть оливковою олією.



Приготування страви / Фото Їжа

На тісто викладіть нарізану моцарелу, полийте її томатною начинкою й посипте пармезаном.

Відправте піцу випікатися в духовку на 15 хвилин при температурі 215 градусів.



Приготування страви / Фото Їжа

Далі накрийте краї тіста фольгою й випікайте піцу ще 10 – 15 хвилин.

Піца готова. Смачного!