Цілюща рослина, яка росте просто під ногами: чим корисний чай з м'ятою

12 червня 2024, 12:20
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Джерело:

"Молодий буковинець"

М'ята має багато корисних властивостей. Ця цілюща рослина відома українцям віддавна.

Зокрема, м'ята корисна для шлунково-кишкового тракту. Також вона гарно впливає на нервову систему.

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Чим корисний чай з м'ятою

Чай з м'ятою допомагає травленню. Чашка такого напою:

  • допомагає при печії та розладі шлунка,
  • може зменшити здуття живота, болі та метеоризм,
  • здатна знімати спазми кишківника, жовчного міхура і жовчних проток,
  • допомагає підтримувати здорові рухи кишківника, тобто перешкоджає виникненню геморою,
  • полегшує деякі симптоми синдрому роздратованого кишківника.

Також м'ятний чай здатний послабити дію стресу. Ментол в листі м'яти перцевої – міорелаксант і заспокійливий засіб. Тому ефірна олія цієї рослини – дуже популярна в ароматерапії. Однак навіть гарячий м'ятний чай гарно сприяє загальному розслабленню.

Також м'ятний чай допомагає полегшити головний біль. Адже досить часто він викликаний стресом, а також проблемами з м'язами шиї та спини. М'ята сприяє розслабленню, тому її вживання може поліпшити ваш стан.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково зверніться до лікаря.

Лимонад з лимоном та імбиром

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 літр води;
– 1 лимон;
– 20 грамів кореня імбиру;
– 5 грамів м'яти;
– 60 мілілітрів м'ятного сиропу.

Приготування:

  1. Лимон помийте та розріжте навпіл. Вичавіть сік у холодну воду, додайте м'ятний сироп і перемішайте.
  2. Корінь імбиру помийте, наріжте тонкими пластинками та додайте у карафку. Поставте у холодильник на 30 хвилин.
  3. М'яту помийте, обсушіть і обірвіть листочки. Охолоджений лимонад розлийте по склянках та прикрасьте листочками м'яти. Подавайте з льодом.
Автор: Ольга Котів