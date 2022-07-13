З чим поєднати помідори: найкращі комбінації смаків
Джерело:інстаграм Академії Шефів
Сезон помідорів в розпалі. На полицях магазинів та на ринку безліч ароматних сортів, кожен з яких має свій смак та колір. Щоб вдало поєднувати їх на тарілці з іншими інгредієнтами – скористайтеся цінними добірками смаків від шефів.
Помідори, томати – ароматні та соковиті овочі, які обожнює, мабуть, кожен. Їх можна додавати у найрізноманітніші страви: салати, запіканки, супи та навіть десерти (йдеться про кухню ф'южн).
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Помідори містять понад 40 відсотків денної норми вітаміну С, постачають вітамін А, який підтримує імунну систему, зір та здоров'я шкіри.
Запечені помідори / Фото Olive magazine
Щоб полегшити вам вибір з комбінуванням продуктів та можливо відкрити для вас нові поєднання, скористайтеся нашими варіантами поєднань. Вони вразять навіть витончених гурманів!
Ідеальні поєднання помідорів (томатів):
- помідори (томати) + авокадо + базилік + краб;
- помідори (томати) + авокадо + лимон;
- помідори (томати) + базилік + часник + естрагон;
- помідори (томати) + базилік + сир із козячого молока;
- помідори (томати) + базилік + сир моцарелла + часник + оливкова олія + бальзамічний оцет;
- помідори (томати) + базилік + сир рікота;
- помідори (томати) + базилік + оливкова олія + апельсиновий сік + прошуто + кавун;
- помідори (томати) + базилік + орегано + чебрець;
- помідори (томати) + перець чилі + часник;
- помідори (томати) + фенхель + сир горгонзола;
- помідори (томати) + часникова цибуля + лимонний базилік;
- помідори (томати) + хрін + лимон;
- помідори (томати) + оливкова олія + бальзамічний оцет.
Користуйтеся цими підказками, поєднуйте та експериментуйте на кухні та смачного вам!