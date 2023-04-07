Безпрограшна комбінація: з чим найкраще поєднувати варені яйця

Вже скоро прийде час смакувати яйцями за святковим великоднім столом. З чим цей продукт смакує найкраще – читайте у матеріалі.

Великодні свята вже не за горами, і зовсім скоро вся родина сяде за стіл, щоб з’їсти всі традиційні смаколики. Серед них, звісно, ​​лідирують яйця, без яких не обійдеться святкування Великодня.

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Що варто пам'ятати: багаті білком яйця повністю позбавлені клітковини. Через це їх варто поєднувати з продуктами, які є її справжнім джерелом, наприклад, овочами або хлібом.

З якими продуктами поєднувати яйця:

– зелена цибуля;

– перець чилі;

– орегано;

– куркума;

– чебрець;

– кріп;

– часник;

– родзинки.

Просто та апетитно / Фото unsplash

Варені яйця точно не смакують без соусів. Це може бути майонез або ж соус, приготований на основі хрону, журавлини чи вершків.

Рецепт варених яєць з родзинками

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 варених яєць;

– 30 грамів родзинок;

– 4 маринованих огірки;

– 2 стебла селери;

– 1 ложка майонезу;

– сіль, перець, сушений часник до смаку.

Приготування: