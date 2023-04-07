Безпрограшна комбінація: з чим найкраще поєднувати варені яйця
Джерело:przyslij przepis
Вже скоро прийде час смакувати яйцями за святковим великоднім столом. З чим цей продукт смакує найкраще – читайте у матеріалі.
Великодні свята вже не за горами, і зовсім скоро вся родина сяде за стіл, щоб з’їсти всі традиційні смаколики. Серед них, звісно, лідирують яйця, без яких не обійдеться святкування Великодня.
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Що варто пам'ятати: багаті білком яйця повністю позбавлені клітковини. Через це їх варто поєднувати з продуктами, які є її справжнім джерелом, наприклад, овочами або хлібом.
Просто та апетитно / Фото unsplash
Варені яйця точно не смакують без соусів. Це може бути майонез або ж соус, приготований на основі хрону, журавлини чи вершків.
Рецепт варених яєць з родзинками
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Замочіть родзинки в холодній воді приблизно на півтори години.
- Наріжте яйця досить дрібними кубиками, а селеру і огірки – соломкою середньої товщини.
- Змішайте всі інгредієнти, додайте майонез і приправте до смаку.