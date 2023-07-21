Ви ще так не готували: рецепт чипсів зі смажених макаронів
21 липня 2023, 11:56Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Коли хочеться чимось похрумтіти, а звичайні картопляні чипси вже набридли – приготуйте смачну закуску зі смажених макаронів.
Смажені макарони у фритюрі – проста та цікава закуска як для двох, так і для великої компанії. Ними можна хрумтіти з улюбленим соусом, або подавати до прохолодних напоїв.
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Така бюджетна закуска стане справжньою зіркою святкового столу.
Чипси з макаронів
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 4
– 200 г макаронів бантиків;
– 1 ложка крохмалю;
– 1 ложка борошна;
– 200 – 300 грамів олії для фритюру.
Спеції:
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1 – 2 чайні ложки паприки;
– 1/2 чайної ложки сухого часнику;
– 1 чайна ложка італійських трав;
Для соусу:
– 3 – 4 ложки сметани;
– 2 чайні ложки кропу;
– 1 зубчик часнику;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки паприки;
– 1 чайна ложка французької гірчиці.
Приготування:
- ️Макарони бантики відварюємо до готовності. За бажанням можна промити їх під холодною водою, щоб припинити процес приготування.
- Просушуємо їх від води на паперовому рушнику, охолоджуємо і з'єднуємо з крохмалем і борошном.
- ️Підсмажуємо макарони в фритюрі до золотистості.
- ️З'єднуємо підсмажені макарони зі спеціями та добре перемішуємо.
- ️Для соусу з'єднуємо всі інгредієнти і подаємо разом з чипсами.
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