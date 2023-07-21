Ви ще так не готували: рецепт чипсів зі смажених макаронів

21 липня 2023, 11:56
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Джерело:

Смачні домашні рецепти

Коли хочеться чимось похрумтіти, а звичайні картопляні чипси вже набридли – приготуйте смачну закуску зі смажених макаронів.

Смажені макарони у фритюрі – проста та цікава закуска як для двох, так і для великої компанії. Ними можна хрумтіти з улюбленим соусом, або подавати до прохолодних напоїв.

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Така бюджетна закуска стане справжньою зіркою святкового столу.

Чипси з макаронів

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2 – 4
Інгредієнти:
 – 200 г макаронів бантиків;
 – 1 ложка крохмалю;
 – 1 ложка борошна;
 – 200 – 300 грамів олії для фритюру.
Спеції:
 – 1/2 чайної ложки солі;
 – 1 – 2 чайні ложки паприки;
 – 1/2 чайної ложки сухого часнику;
 – 1 чайна ложка італійських трав;
Для соусу:
 – 3 – 4 ложки сметани;
 – 2 чайні ложки кропу;
 – 1 зубчик часнику;
 – 1/3 чайної ложки солі;
 – 1/2 чайної ложки паприки;
 – 1 чайна ложка французької гірчиці.

Приготування:

  • ️Макарони бантики відварюємо до готовності. За бажанням можна промити їх під холодною водою, щоб припинити процес приготування.
  • Просушуємо їх від води на паперовому рушнику, охолоджуємо і з'єднуємо з крохмалем і борошном.
  • ️Підсмажуємо макарони в фритюрі до золотистості.
  • ️З'єднуємо підсмажені макарони зі спеціями та добре перемішуємо.
  • ️Для соусу з'єднуємо всі інгредієнти і подаємо разом з чипсами.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак