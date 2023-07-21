Ви ще так не готували: рецепт чипсів зі смажених макаронів

Коли хочеться чимось похрумтіти, а звичайні картопляні чипси вже набридли – приготуйте смачну закуску зі смажених макаронів.

Смажені макарони у фритюрі – проста та цікава закуска як для двох, так і для великої компанії. Ними можна хрумтіти з улюбленим соусом, або подавати до прохолодних напоїв.

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Така бюджетна закуска стане справжньою зіркою святкового столу.

Чипси з макаронів

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 4

– 200 г макаронів бантиків;– 1 ложка крохмалю;– 1 ложка борошна;– 200 – 300 грамів олії для фритюру.– 1/2 чайної ложки солі;– 1 – 2 чайні ложки паприки;– 1/2 чайної ложки сухого часнику;– 1 чайна ложка італійських трав;– 3 – 4 ложки сметани;– 2 чайні ложки кропу;– 1 зубчик часнику;– 1/3 чайної ложки солі;– 1/2 чайної ложки паприки;– 1 чайна ложка французької гірчиці.

Приготування:

️Макарони бантики відварюємо до готовності. За бажанням можна промити їх під холодною водою, щоб припинити процес приготування.

Просушуємо їх від води на паперовому рушнику, охолоджуємо і з'єднуємо з крохмалем і борошном.

️Підсмажуємо макарони в фритюрі до золотистості.

️З'єднуємо підсмажені макарони зі спеціями та добре перемішуємо.

️Для соусу з'єднуємо всі інгредієнти і подаємо разом з чипсами.

Смачного!

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