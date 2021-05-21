Чізбургер в булочці: рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

Обожнюєте чізбургери? У нас є для нереально крутий та смачний рецепт улюбленої страви, але в булці. Як це? Ектор Хіменес-Браво вже готовий з вами ділитися всіма секретами по приготуванню.

Чізбургер в булочці закохає вас у себе з першого шматочка, а ще він не розпадається, адже всі інгредієнти сховані всередині пухкої випічки.

Читайте також Як приготувати картопляний хашбраун: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Такі чізбургери можна легко брати з собою в дорогу, на пікнік або давати діткам в школу. Гайда готувати разом!

Рецепт чізбургеру в булці

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. У мисці з'єднайте просіяне борошно, сухі дріжджі, цукор та сіль. Перемішайте сухі інгредієнти та влийте до них теплого молока. Замісіть тісто. Додайте до готового тіста шматочки масла та знову вимішайте його до однорідної консистенції. Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть підрости. Розділіть тісто на 6 частин та кожну з них сформуйте в кульку.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній цибульку, фарш та заправте спеціями. Влийте до засмажки вина та за бажанням додайте соєвий соус. Перемішайте всі інгредієнти та обсмажуйте до готовності.

Змішайте всі інгредієнти для соусу в мисочці до однорідного стану.

Збираємо чізбургер в булці

Розкачайте тісто в пласт. Викладіть в середині тіста м'ясну начинку, додайте зверху помідорів та солоного огірка. Змажте начинку соусом та покладіть шматочок сиру. Защипніть краї тіста та сформуйте круглу булочку.

Наріжте дрібним кубиком помідори. Поріжте солоний огірок на кружечки. Сир наріжте тонкими скибочками.

Змішайте в окремій мисці жовток та молоко. Перемішайте суміш до однорідної консистенції та намажте нею булочки. При випіканні у вас вийде красива скоринка. Посипте булочки насінням кунжуту та відправте випікатися в розігріту духовку до 170 градусів. Випікайте до готовності та рум'яної скоринки. Смачного!

– 180 г борошна;– 1 ч. л солі;– 2,5 ст. л цукру;– 2 ч. л сухих дріжджів;– 35 г вершкового масла;– 120 мл теплого молока.– 150 г яловичого фаршу;– 50 г нарізаної цибулі;– 3 дрібки солі;– соєвий соус на ваш смак;– чорний мелений перець;– 1 ст. л вина;– 1 ст. л подрібненого часнику;– 3 ст. л рослинної олії.– 1,5 ст. л майонезу;– 0,5 ст. л гірчиці;– 0,5 ст. л кетчупу.– помідори;– солоний огірок;– сир Чедер.– 1 яєчний жовток;– 3 ст. л молока;– насіння кунжуту.