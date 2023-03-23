Чизкейк "Кіндер" без випікання: підійде до будь-якого свята

Коли часу обмаль, а потрібно щось приготувати до святкового столу – на допомогу прийде цей рецепт.

Хрумка основа, ніжна шоколадна начинка та покриття – це дуже простий, швидкий та смачний десерт, який особливо сподобається дітям.

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Чизкейки "Кіндер" стане справжньою окрасою святкового столу, чи це день народження, іменини чи родинні посиденьки. Для приготування цього десерту не потрібно використовувати духовку, адже весь процес без випікання.

Рецепт чизкейка "Кіндер" без випікання

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 8

– 50 грамів пісочного печива;– 60 грамів вершкового масла. ⠀– 200 грамів шоколаду Кіндер;– 10 грамів желатину;– 40 грамів холодної води;– 200 грамів вершків 33%;– 400 грамів крем-сиру;– 60 грамів цукрової пудри. ⠀– 150 грамів шоколаду Кіндер;– 150 грамів крем-сиру;– 15 грамів цукрової пудри;– 3 штуки паличок Кіндер.

Приготування:

Печиво подрібнюємо у блендері до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо. Кладемо у форму і добре утрамбовуємо. Прибираємо у холодильник поки готуватимемо начинку. ⠀

Шоколад розтоплюємо і даємо охолонути.

Желатин заливаємо водою і залишаємо на 10 хвилин. Після цього розтоплюємо у мікрохвильовці або на плиті і даємо охолонути.

Вершки збиваємо міксером до загущення. Вершковий сир поєднуємо з цукровою пудрою, шоколадом і збиваємо міксером до однорідності. Продовжуючи збивати, додаємо желатин, потім збиті вершки і перемішуємо до однорідності.

Кладемо зверху на основу та прибираємо у холодильник на декілька годин. ⠀

Розтоплюємо шоколад, даємо охолонути і покриваємо зверху чизкейк (для "м'якого" ганашу - можна додати 50 грамів вершків 33%).

Крем-сир збиваємо міксером з пудрою і відсаджуємо на чизкейк. Прикрашаємо шоколадом.

Смачного!