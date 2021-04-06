Чізкейк із чорною смородиною: рецепт від Яни Балог

Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом чізкейку з чорною смородиною, який ви з легкістю приготуєте вдома.

Чізкейк – вишуканий десерт з домашнього сиру, вершків та шоколадним сабле, чорною смородиною сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Для начинки можна використовувати будь-які фрукти або ягоди на ваш смак.

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Чізкейк із чорною смородиною

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з’єднайте борошно, цукор, какао, додайте вершкове масло, яйце та дрібку солі. Замісіть тісто. Розкатайте тонкі коржі. Розігрійте духовку при температурі 180 градусів, випікайте протягом 15 хвилин. У чаші блендера викладіть сир, додайте вершки, яйця, цукор, крохмаль, лимонний сік і цедру лимона, перемішайте до однорідної консистенції. Готове тісто подрібніть у крихту, додайте 50 грамів розтопленого вершкового масла. Сформуйте форму для основи чізкейка з тіста. Вилийте начинку, додайте чорну смородину. Випікайте при температурі 150 градусів протягом 60-70 хвилин. Після запікання виключіть, відчиніть духову шафу. Залиште до повного охолодження. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 110 грамів борошна;– 40 грамів какао;– 60 грамів цукру;– 125 грамів вершкового масла (82%);– 1 яйце;– дрібка солі.– 400 грамів домашнього сиру 5-9%;– 200 грамів вершків 15-20%;– 2 яйця;– 3 жовтки;– 60 грамів цукру;– 25 грамів крохмалю;– чорна смородина;– цедра лимону;– 1 столова ложка лимонного соку.