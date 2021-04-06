Чізкейк із чорною смородиною: рецепт від Яни Балог

Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом чізкейку з чорною смородиною, який ви з легкістю приготуєте вдома.
Чізкейк – вишуканий десерт з домашнього сиру, вершків та шоколадним сабле, чорною смородиною сподобається не тільки дітям, а й дорослим. Для начинки можна використовувати будь-які фрукти або ягоди на ваш смак.
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Чізкейк із чорною смородиною
Інгредієнти для тіста:
– 110 грамів борошна;
– 40 грамів какао;
– 60 грамів цукру;
– 125 грамів вершкового масла (82%);
– 1 яйце;
– дрібка солі.
Інгредієнти для
начинки:
– 400 грамів домашнього сиру 5-9%;
– 200 грамів вершків 15-20%;
– 2 яйця;
– 3 жовтки;
– 60 грамів цукру;
– 25 грамів крохмалю;
– чорна смородина;
– цедра лимону;
– 1 столова ложка лимонного соку.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з’єднайте борошно, цукор, какао, додайте вершкове масло, яйце та дрібку солі. Замісіть тісто. Розкатайте тонкі коржі.
- Розігрійте духовку при температурі 180 градусів, випікайте протягом 15 хвилин.
- У чаші блендера викладіть сир, додайте вершки, яйця, цукор, крохмаль, лимонний сік і цедру лимона, перемішайте до однорідної консистенції.
- Готове тісто подрібніть у крихту, додайте 50 грамів розтопленого вершкового масла.
- Сформуйте форму для основи чізкейка з тіста. Вилийте начинку, додайте чорну смородину. Випікайте при температурі 150 градусів протягом 60-70 хвилин. Після запікання виключіть, відчиніть духову шафу. Залиште до повного охолодження.
- Викладіть на тарілку. Смачного!