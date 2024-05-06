Це знають далеко не всі: з чого та як насправді роблять розчинну каву

Розчинна кава є одним з найпопулярніших напоїв. Про неї існує чимало домислів, хоча насправді виробників якісного продукту важко звинуватити у махінаціях.

Часто можна почути, що розчинна кава – це продукт, який роблять з відходів. Можливо, деякі виробники не піклуються про своїх споживачів, але в теорії цей процес виглядає не так. Смачно 24 розповідає кілька цікавих фактів про цей продукт, яких ви могли не знати.

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Точне місце, час та автор винаходу розчинної кави невідомі. Відомо, що у 1910 році "Red E Coffee" запустила великомасштабне виробництво швидкорозчинної кави, яка на той час була інновацією. Вона здобула велику популярність серед солдатів, а згодом "перекочувала" у всі оселі.

Як роблять розчинну каву

Добросовісні виробники використовують для цього звичайні перемелені кавові зерна. Їх очищають, сортують та обсмажують. Потім зерна грубо перемелюють та виварюють каву у резервуарах, в яких дуже великий напір води. Результатом цього процесу є концентрована, густа та тягуча кавова гуща.

Популярний напій / Фото Pixabay

Тепер треба перетворити її на ароматний та сухий продукт. Залежно від методів, які для цього використовуються, є три види розчинної кави: сублімований, гранульований і порошковий. Кінцевий продукт отримують під впливом високих температур. До гранульованого продукту додають трішки вологи для гарного вигляду. Гурмани найбільше люблять сублімований: завдяки видаленню вологи із замороженого екстракту можна зберегти майже весь натуральний смак та аромат кави.

Як щодо якості сировини

Висока конкуренція та ринкові умови змушують виробників економити у межах розумного. Відповідно, зерна кави, які використовуються для виробництва розчинного напою – точно не найдорожча.

Це дозволяє виробникам пропонувати улюблений для багатьох продукт за доступною ціною. Що стосується інших "закидів", то в цьому випадку варто перевіряти кожного виробника та випадки порушення стандартів якості.