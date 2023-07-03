М'ясо – один з тих продуктів, який ми вживаємо чи не кожного дня. Щоб не ходити щоразу на ринок чи до магазину за порцією свіжого м'яса, ми часто купуємо його заздалегідь, розформовуємо порційно та заморожуємо.

Читайте також Страви світової кухні у вас вдома: 3 рецепти з курятини, які варто спробувати

Ви повинні пам'ятати, що заморожувати можна тільки свіжий, щойно приготований фарш. Дехто заморожує його, після придбання в магазині, але цього краще не робити, адже ніхто не знає реальної дати його виробництва.

Фарш можна заморожувати як чистим, так і з домішками, наприклад цибулею. Все залежить від ваших власних побажань.

Візьміть до уваги, що чистий фарш краще зберігається.

Популярні способи заморозки фаршу

в пакетах;

Сформуйте фарш в кульки по 200 – 300 грамів, викладіть на деко, заморозьте, а потім складіть в пакети.

Якщо хочете зробити порційну заморозку, тоді розділіть ваш пласт паличкою. Тоді, коли вам треба буде фарш, ви можете дістати ту кількість плиточок, яка вам необхідна.

в формочках;

Також з фаршу можна зробити м’ясні кубики для перших страв. Для цього візьміть форми для льоду, викладіть харчовою плівкою, складіть в них фарш та поставте морозильну камеру. Коли кубики заморозяться, дістаньте їх та перекладіть в пакет.

в силіконових формах.

Щоб вони не втратили свою форму, перед обсмажуванням фарш треба занурити в окріп.

Скільки зберігається фарш в морозилці

Якщо в фарш зовсім не попадає повітря, він може зберігатися до 4-х місяців, а якщо контакт таки відбувається – до 2-х, максимум 3-х місяців.