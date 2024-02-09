Цей інгредієнт зробить різницю: як варто спробувати посмажити рибу

Смажена риба є частим гостем на наших столах. Найбільший страх – що страва пригорить, однак є секрет, який дозволить його позбутися.

Апетитний секрет смаженої риби

Смажена риба чудово смакує як з гарніром, так і з салатом. Часто це чудовий вибір для смачної вечері, коли хочеться чогось не надто ситного.

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Якщо використовувати сковорідку-гриль, то посмажити рибу можна майже без олії. Однак ризик пригорання поки що не зник. Для того, щоб повністю його позбутися, потрібно використати простий кулінарний секрет.

Можна легко вберегти рибу від пригорання / Фото Pixabay

Все, що вам потрібно – звичайний лимон. Кілька кружалець покладіть зверху на рибу, інколи дехто хтось робить помилку та кладе його просто на сковорідку. Ваша риба не лише не підгоратиме, а й буде мати значно насиченіший аромат.

Однак важливо пам'ятати, що цей трюк працює лише на сковорідці-гриль або решітки. Що стосується звичайної сковорідки, то краще посмажити рибу в традиційний спосіб та використати олію.