Вибухнула банка з консервацією: ви використали не ті кришки

Для тривалого зберігання закруток важливо дотримуватися кількох правил. Потрібно чітко дотримуватися рецепта, правильно стерилізувати посуд та використовувати якісну тару.

На ринку можна знайти незліченну кількість кришок, проте не всі однаково добре підходять для консервації. Якщо неправильно обрати кришку – її може "зірвати", і вся продукція зіпсується. Про те, як цього уникнути – у матеріалі 24 Каналу.

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Як зробити правильний вибір

Є кілька важливих факторів. Перш за все, варто знати, що кришки з білого нелакованого металу не підходять для консервування кислих плодів. Вони можуть окислювати олово і тоді консерви матимуть неприємний металевий присмак.

Консервація як окремий вид медитації / Фото unsplash

Краще не купувати найдешевші кришки. Є ризик, що у них низька якість та поганий гумовий ущільнювач. Це може призвести до розгерметизації консерви.

Термін придатності

Важливий фактор – це час. Краще не використовувати кришки з минулого сезону закруток. Річ у тім, що з часом гумка всередині може втратити еластичність. Це призведе до псування заготовок і неповної герметичності консервів.

На чому зупинити свій вибір

Класичними для консервації вважаються звичайні бляшані кришки. Найкраще підійдуть з захисним шаром лаку з внутрішньої та зовнішньої сторони. Такі кришки користуються популярністю завдяки невисокій вартості. Вони легкі у використанні і щільно прилягають до банки за допомогою спеціальної машинки.

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