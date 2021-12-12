Чому Вікторія Бекхем п’є оцет та інші кулінарні звички відомих людей

Селебріті завжди мають особливі звички, які приковують увагу тисяч їхніх шанувальників. Особливо це стосується дієт та харчування.

Харчові вподобання знаменитостей важають різноманітністю. Серед зірок просто неможливо знайти людей з однаковими вподобаннями.

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Марк Цукерберг

Які незвичайні харчові звички може бути у творця Facebook? Хоча він зізнається, що, наприклад, у випадку сніданків невибагливий і зазвичай їсть все, що є під рукою (щоб не витрачати час на прийняття подібних рішень), тому його меню може бути досить ексцентричним.

У 2011 році генеральний директор Facebook поставив перед собою "особистий виклик": їсти лише м’ясо тварин, яких він сам вирощує. У нього є кози, свині, кури та навіть омари.

Засновник Фейсбуку / Фото інстаграм Марка Цукерберга

Бетховен

Тепер повернемося трохи назад у часі, на межу 18 – 19 століть. Людвіг ван Бетховен любив макарони з маслом і сиром, а також суп з подрібненими шматочками хліба і дванадцятьма яйцями. Після їжі він повертався до піаніно і грав до пізньої ночі.

Відомий композитор / Фото wikipedia

Стівен Кінг

Американський письменник, творець літератури жахів і один із найчитаніших авторів світу дотримується простого правила. Без чізкейка – не писати!

Неймовірний письменник / Фото інстаграм Стівена Кінга

Вікторія Бекхем

Колишня зірка Spice Girls, дизайнер і дружина Девіда Бекхема дотримується дуже суворої дієти. Після пробудження замість кави вона п’є яблучний оцет, а на великих вечірках жує кавові зерна, щоб уникнути похмілля. Також віддає перевагу тостам з цілозернової муки, посипаних сіллю. Не їсть молочних продуктів і червоного м’яса, готує вдома без олії, масла та соусів.

Вікторія любить слідкувати за собою / Фото інстаграм Вікторії Бекхем