Чому їжа прилипає до сковорідки: коментарі учених та поради
Джерело:24 канал
Одна із найгірших речей, які можуть трапитися на кухні, це коли при смаженні чи тушкуванні страви до пательні прилипає їжа. Вчені із Чеської академії наук провели дослідження та з'ясували, чому це відбувається.
Згідно з висновком науковців, їжа може прилипати навіть до тих сковорідок, які мають антипригарне покриття. Результати дослідження були опубліковані в журналі Physics of Fluids.
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Вчені дослідили динаміку руху олії на сковорідках з тефлоновим і керамічним покриттям. Їхню увагу привернув той факт, що після деякого проміжку часу в центрі посуду утворюється суха пляма.
Причиною цього є розтікання олії від центру до країв сковорідки внаслідок утворення під час нагрівання знизу температурного градієнту поверхневого натягу.
Ми експериментально пояснили, чому їжа прилипає до центру сковороди. Це викликано утворенням сухого плями в тонкій плівці соняшникової олії в результаті термокапіллярної конвекції, – зазначив один з авторів наукового дослідження.
Корисні лайфхаки, щоб їжа не прилипала до сковорідки:
- Для того, щоб уникнути пригорання їжі, варто взяти пательню з товстим дном.
- Почати готувати страву тільки після того, як пательня добре розігріється.
- Смажити продукти потрібно на якісній сковорідці.
- Їжу необхідно регулярно перемішувати під час готування.
- Якщо пательня з такого матеріалу, як алюміній, варто перед готуванням посипати на неї трішки солі.
- Старайтеся готувати добре висушену їжу. Заморожену їжу не варто класти на сковорідку, доки не стече вся зайва рідина.
- Якщо ви готуєте на сковорідці з антипригарним покриттям, ви не повинні використовувати металеві ложки або лопатки, тому що вони можуть пошкодити покриття.