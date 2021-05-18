Чорна паста з грибами та вином: рецепт смачної вечері від фешн-фотографа Соні Плакидюк

Fashion&celebrity-фотограф та експертка модельного реаліті на українському телеканалі "Новий канал" Соня Плакидюк поділилася із шанувальниками рецептом смачної та вишуканої вечері. Дівчина впевнена, що страва з чорної пасти з грибами та вином сподобається кожному, а приготувати її досить легко власноруч.

Не секрет, що девізом зірки "Нового каналу" Соні Плакидюк є довершеність у всьому.

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Якщо вбиратися, то ефектно. Якщо робити зйомку, то феєрично. Якщо готувати вечерю, то незвично. Рецепт чорної пасти з грибами та вином – це довершена страва, яку ви можете подати гостям, родині або приготувати для романтичної вечері вдвох.

Нічого незвичайного – просто чорна паста з білими грибами. Люблю, знаєте, контрастні поєднання, гру слів і нещадні мезальянси. Цей мезальянс на тарілочці – легкий на спомин та до біса смачний. Витрачаєте 20 хвилин і дивуєте свого найвибагливішого залицяльника кулінарним сюрпризом. Після трапези не забудьте глянути у дзеркало на предмет чорних вусів, – сміється Соня Плакидюк.

Соня Плакидюк / Фото Новий канал

Рецепт вечері за 20 хвилин

Відваріть пасту у киплячій підсоленій воді до готовності або до стану аль-денте. Зцідіть воду з каструлі, а третину склянки води, в якій вона варилася, відставте "на потім". Вилийте в сковорідку оливкову олію та вершкове масло. Обсмажте на ній подрібнений часник та нарізані шматочками гриби. Додайте спецій та перемішайте овочі. До грибів на сковороді додайте вино – воно має випаруватися, але залишити характерний смак. Зменште вогонь до мінімуму, додайте сметану та мелений мускатний горіх. Перемішайте соус. Викладіть на сковорідку відварену пасту та влийте склянку води, у якій варилися макарони. Трошки потушкуйте, ще раз поперчіть. Розкладіть по тарілках і посипте сиром Пармезан. Смачного!

– 150 г чорної пасти з чорнилом каракатиці;– 200 г білих грибів;– 2 ст. л вершкового масла;– 1 ст. л оливкової олії;– 50 мл сметани 30%;– сир Пармезан на ваш смак;– 50 мл білого сухого вина;– 3 зубчики часнику;– мускатний горіх на ваш смак;– білий мелений перець на ваш смак;– сіль на ваш смак.