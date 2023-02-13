Чотири рецепти простих закусок з буряка до Дня Валентина

Якщо вам здається, що буряк це інгредієнт виключно до борщу – ви помиляєтеся. З нього можна приготувати безліч смачних і поживних страв.

Чотири смачних та легких страви із буряка, які точно сподобаються навіть найвибагливішим гурманам. Особливо яскраво вони будуть дивитися на святковому столі, або скрасять романтичну вечерю закоханих сердець.

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Салат з буряком та фетою

– варений буряк;– цибуля;– фета;– волоські горіхи;– цукор;– сіль;– соус;– олія.

Приготування:

Нарізаємо цибулю пір'ям та обсмажуємо на середньому вогні з вершковим маслом, цукром та сіллю.

Відварений буряк натираємо на грубій тертці, додаємо соус, карамелізовану цибулю та горіхи, гарно вимішати, зверху додати подріблену фету.

Горіхи варто підсушити на сковороді.

Тертий салат з буряка (пхалі)

– відварений буряк;– волоський горіх;– сир фета.

Приготування:

Відварений буряк натираємо на дрібній тертці, додаємо фету і вимішуємо до однорідності.

Формуємо кульки та прикрашаємо волоським горіхом.

Пісний салат з буряка та цибулі

– відварний буряк;– ріпчаста цибуля;– сіль;– майонез;– яблучний оцет.

Приготування:

Відварений буряк нарізаємо кубиками.

Цибулю нарізаємо маленькими кубиками та маринуємо в оцті. Через 10 – 15 хвилин промиваємо під проточною водою і просушуємо рушником.

Додаємо цибулю до буряка, туди ж майонез і трішки солі. Вимішуємо.

Закуска з буряка та горіхів без майонезу

– сирий буряк;– сир фета;– горіхи;– олія;– чорний мелений перець.

Приготування:

Сирий буряк очищаємо, знімаємо шкіру та нарізаємо тонкими скибками. Змащуємо олією деко і запікаємо по 10 – 20 хвилин з кожного боку при 180 градусів. Час запікання залежить від товщини буряка. Це будуть тонкі, трішки закарамелізовані шматочки.

Виймаємо буряк з духовки, складаємо скибки вдвоє і залишаємо охолоджуватися.

Начиняємо фетою і паніруємо в перетертих горіхах.

Смачного!