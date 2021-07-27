Чудовий сніданок: солодкі та соковиті оладки з манго
27 липня 2021 , 22:05Читать новость на русском
Джерело:Hint of Healthy
Яскравий, екзотичний сніданок – саме те, що потрібно для літнього ранку. Оладки з манго – це соковито й дуже смачно!
Улітку хочеться потішити себе та рідних чимось особливим. Поєднання класичних оладок та манго – чудовий спосіб здивувати домашніх!
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Оладки з манго
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
- 1 куряче яйце;
- 1/2 стакана цукру;
- 1/2 столової ложки сметани;
- 300 грамів пшеничної муки;
- 1 столова ложка розпушувача;
- 1 чайна ложка ванільного цукру;
- 100 грамів манго;
- 50 мілілітрів соняшникової олії.
Приготування:
- З'єднайте куряче яйце з цукром та сметаною та добре збийте. Потім додайте пшеничну муку, ванільний цукор і розпушувач. Добре збийте тісто вінчиком. Отримане тісто має бути середньої густоти.
- У тісто додайте м'якуш манго, нарізаний невеликими шматками.
- Добре розігрійте у сковороді соняшникову олію. Столовою ложкою викладіть тісто на пательню, сформувавши оладки однакового розміру. Соковитий смаколик необхідно жарити по 2 хвилини з кожної сторони.
- Подавайте тільки у гарячому вигляді із додаванням сметани.