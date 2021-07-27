Чудовий сніданок: солодкі та соковиті оладки з манго

27 липня 2021 , 22:05
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Джерело:

Hint of Healthy

Яскравий, екзотичний сніданок – саме те, що потрібно для літнього ранку. Оладки з манго – це соковито й дуже смачно!

Улітку хочеться потішити себе та рідних чимось особливим. Поєднання класичних оладок та манго – чудовий спосіб здивувати домашніх!

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Оладки з манго

Час: 15 хвилин
Порцій: 2

Неймовірний сніданок / Фото Hint of Healthy

Інгредієнти:
  • 1 куряче яйце;
  • 1/2 стакана цукру;
  • 1/2 столової ложки сметани;
  • 300 грамів пшеничної муки;
  • 1 столова ложка розпушувача;
  • 1 чайна ложка ванільного цукру;
  • 100 грамів манго;
  • 50 мілілітрів соняшникової олії. 

Приготування:

  1. З'єднайте куряче яйце з цукром та сметаною та добре збийте. Потім додайте пшеничну муку, ванільний цукор і розпушувач. Добре збийте тісто вінчиком. Отримане тісто має бути середньої густоти.
  2. У тісто додайте м'якуш манго, нарізаний невеликими шматками.
  3. Добре розігрійте у сковороді соняшникову олію. Столовою ложкою викладіть тісто на пательню, сформувавши оладки однакового розміру. Соковитий смаколик необхідно жарити по 2 хвилини з кожної сторони.
  4. Подавайте тільки у гарячому вигляді із додаванням сметани.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська