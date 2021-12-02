Чудовий варіант для пісного обіду: житня галета з помідорами і фетою

Галета – чудовий варіант для смачного обіду. Тісто готується доволі швидко, а начинкою можуть бути ті продукти, які є в холодильнику. Рецептом галети поділилася Ліза Глінська.

Якщо вам набридла звична їжа, ми пропонуємо вам приготувати смачну та оригінальну галету з житнього борошна. Смачною начинкою стане сир фета та помідори.

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Житня галета з помідорами і фетою

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 4



Галета з помідорами і фетою / Скріншот з відео

– 150 грамів житнього борошна;– 170 грамів пшеничного борошна;– 5 грамів розпушувача;– дрібка солі;– 50 мілілітрів олії;– 170 грамів окропу.– 150 грамів вершкового сиру;– 300 грамів помідорів;– 100 грамів сиру фета;– сухі італійські спеції;– 1 зубчик часнику;– сіль.

Приготування:

Для приготування тіста змішайте всі сухі інгредієнти.

Залийте їх окропом та влийте олію. Замісіть тісто.

Загорніть його в шар харчової плівки та залишіть на 30 хвилин "відпочити".



Скріншот з відео

Для начинки наріжте кубиком фету, посипте спеціями та перемішайте.

Наріжте дрібно часник та змішайте з вершковим сиром. Присмачте сіллю та перемішайте.

Посипте стільницю борошно та розкачайте тісто товщиною 3 – 4 міліметри, діаметром 40 сантиметрів.

Накрутіть тісто на скалку та перенесіть на шар пергаменту.

Підрівняйте краї тіста.

Викладіть начинку – вершковий сир, розрівняйте, але не до країв. Залишіть 5 сантиметрів без сиру, щоб закрутити його в галету.



Скріншот з відео

Поверх вершкового сиру викладіть фету та нарізані скибочками помідори.



Скріншот з відео

Сформуйте бортики та змастіть їх сирим жовтком і посипте кунжутом.



Скріншот з відео

Випікайте галету в розігрітій духовці до 180 градусів 25 – 30 хвилин.

Готову галету подавайте до столу теплою.

Смачного!

Відеорецепт приготування галети з помідорами і фетою: