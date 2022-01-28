Чудово зігріє взимку: готуємо часниковий суп

Часниковий суп – апетитна страва, яка здатна врятувати від застуди. Він надзвичайно популярний у Польщі та Чехії і має сподобатися всім, хто полюбляє пікантний смак!

Ця страва ідеально підходить у прохолодні дні та вечори, яких так багато взимку. Традиційний рецепт цієї страви не складний, а інгредієнти – далекі від категорії вишуканостей. Саме простота і зачаровує у цій страві.

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За бажанням у цей суп можна додати тертий суп або яйце. Втім, кожна господиня завжди знайде, як вдосконалити будь-який рецепт.

Рецепт часникового супу

Час: 1 година

Порцій: 2

Пікантна родзинка / Фото Free Recipe Network

Інгредієнти:

велика головка часнику;

шість картоплин;

1 літр курячого бульйону;

багет;

спеції (сіль, перець, лавровий лист).

Приготування: