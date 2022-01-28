Чудово зігріє взимку: готуємо часниковий суп

28 січня 2022 , 21:16
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Джерело:

interia

Часниковий суп – апетитна страва, яка здатна врятувати від застуди. Він надзвичайно популярний у Польщі та Чехії і має сподобатися всім, хто полюбляє пікантний смак!

Ця страва ідеально підходить у прохолодні дні та вечори, яких так багато взимку. Традиційний рецепт цієї страви не складний, а інгредієнти – далекі від категорії вишуканостей. Саме простота і зачаровує у цій страві.

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За бажанням у цей суп можна додати тертий суп або яйце. Втім, кожна господиня завжди знайде, як вдосконалити будь-який рецепт.

Рецепт часникового супу

Час: 1 година
Порцій: 2

Пікантна родзинка / Фото Free Recipe Network

Інгредієнти:

  • велика головка часнику;
  • шість картоплин;
  • 1 літр курячого бульйону;
  • багет;
  • спеції (сіль, перець, лавровий лист).

Приготування:

  1. Картоплю почистіть і наріжте кубиками.
  2. Часник очистіть від лушпиння та подрібніть його або протисніть через прес.
  3. У каструлю з товстим дном налийте трохи олії, додайте картоплю і помішуйте п’ять хвилин.
  4. Потім додайте до картоплі часник і деякий час помішуйте. Не смажте занадто довго, щоб він не підгорів.
  5. Пізніше вміст каструлі заливаємо водою або бульйоном з лавровим листом і варимо пів години.
  6. Тим часом приготуйте грінки з багета або булочок: просто наріжте хліб скибочками і обережно підсмажте на сухій сковороді.
  7. Подавайте суп гарячим із грінками.
  8. В кінці приготування досить приправити часниковий суп сіллю і перцем. Подавати ситне блюдо можна – як сказано в оригіналі – не тільки з грінками, але і з сиром або яйцем.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська