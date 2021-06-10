Смачні паляниці Чуду: рецепт тіста на молоці та на воді

Нереально смачні та соковиті паляниці Чуду можна приготувати з різноманітними начинками: з сиром, м'ясом, рибою, яйцем та зеленню. На їхнє приготування вам не потрібно витрачати багато часу, а ще їх можна навіть заморожувати.

Що таке Чуду

Чуду – кумицька національна страва, котра прийшла з Дагестану. Найбільшої популярності вона набула за часів радянського союзу.

Читайте також МХП презентував сучасну R&D-лабораторію: у чому суть експерименту

Чуду можна готувати на молоці, воді та кисломолочних продуктах. За формою Чуду можуть бути круглими, трикутними – все залежить від ваших вподобань. Паляниці смажать зазвичай на сухій сковорідці до рум'яної скоринки.

Начинки для Чуду

Популярними начинками для паляниць є м'ясні: фарш з курятини, баранини, яловичини чи свинини. Також в Чуду додають різноманітний сир моцарелу, кисломолочний сир, тверді сири або блакитні, зелень та рибний фарш. Щодо солодких Чуду – найсмачніші з вишнею та корицею.

Рецепт Чуду на молоці в духовці

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

2 Калорійність на 100 грамів: 190 ккал



Чуду на сковорідці / Фото Кукпад

Для приготування тіста підігрійте молоко та воду до кімнатної температури. У мисці з'єднайте половину борошна з сухими дріжджами, цукром та сіллю. Перемішайте руками. Влийте до сухих інгредієнтів молоко та воду – перемішайте тісто. Розтопіть вершкове масло та влийте до тіста. Накрийте рідке тісто шаром харчової плівки та залишіть на 15 хвилин підрости. Додавайте до тіста решту борошна невеликими частинами та замішуйте його. Коли тісто буде однорідним, еластичним та м'яким – воно готове.



Пам'ятайте, що тісто може й не увібрати все борошно, а може навпаки його забракнути. Все залежить від замісу тіста на паляниці.

Розділіть тісто на дві більші частини, й на дві менші. Сформуйте з нього чотири кульки та по черзі розкачуйте їх у пласт.





Більші та менші кульки з тіста / Фото Кукпад

Викладіть спочатку більший шматок, далі улюблену вашу начинку та накрийте меншим розкачаним шматком. Ретельно защепіть краї тіста. Аналогічно сформуйте й друге Чуду.





Сформована Чуду / Фото Кукпад

Змастіть поверхню паляниць жовтком та відправте на деко вкрите пергаментом для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте паляниці до рум'яної скоринки.





Випечена паляниця / Фото Кукпад

Трішки охолодіть готову страву та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт тіста для Чуду на воді

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 2

2 Калорійність на 100 грамів: 170 ккал

– 500 мл молока;– 100 мл води;– 1 ч. л сухих дріжджів;– 1 ч. л цукру;– дрібка солі;– 50 г вершкового масла;– 1 жовток;– 500 – 600 г борошна.



Чуду смажене на сковорідці / Фото 1000 меню

– 500 г борошна;– 270 мл теплої води;– 1 ч. л солі;– 130 г вершкового масла.