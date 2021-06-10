Смачні паляниці Чуду: рецепт тіста на молоці та на воді

Нереально смачні та соковиті паляниці Чуду можна приготувати з різноманітними начинками: з сиром, м'ясом, рибою, яйцем та зеленню. На їхнє приготування вам не потрібно витрачати багато часу, а ще їх можна навіть заморожувати.
Що таке Чуду
Чуду – кумицька національна страва, котра прийшла з Дагестану. Найбільшої популярності вона набула за часів радянського союзу.
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Чуду можна готувати на молоці, воді та кисломолочних продуктах. За формою Чуду можуть бути круглими, трикутними – все залежить від ваших вподобань. Паляниці смажать зазвичай на сухій сковорідці до рум'яної скоринки.
Начинки для Чуду
Популярними начинками для паляниць є м'ясні: фарш з курятини, баранини, яловичини чи свинини. Також в Чуду додають різноманітний сир моцарелу, кисломолочний сир, тверді сири або блакитні, зелень та рибний фарш. Щодо солодких Чуду – найсмачніші з вишнею та корицею.
Рецепт Чуду на молоці в духовці
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
- Калорійність на 100 грамів: 190 ккал
Чуду на сковорідці / Фото Кукпад
– 500 мл молока;
– 100 мл води;
– 1 ч. л сухих дріжджів;
– 1 ч. л цукру;
– дрібка солі;
– 50 г вершкового масла;
– 1 жовток;
– 500 – 600 г борошна.
- Для приготування тіста підігрійте молоко та воду до кімнатної температури.
- У мисці з'єднайте половину борошна з сухими дріжджами, цукром та сіллю. Перемішайте руками.
- Влийте до сухих інгредієнтів молоко та воду – перемішайте тісто.
- Розтопіть вершкове масло та влийте до тіста.
- Накрийте рідке тісто шаром харчової плівки та залишіть на 15 хвилин підрости.
- Додавайте до тіста решту борошна невеликими частинами та замішуйте його. Коли тісто буде однорідним, еластичним та м'яким – воно готове.
Пам'ятайте, що тісто може й не увібрати все борошно, а може навпаки його забракнути. Все залежить від замісу тіста на паляниці.
- Розділіть тісто на дві більші частини, й на дві менші. Сформуйте з нього чотири кульки та по черзі розкачуйте їх у пласт.
Більші та менші кульки з тіста / Фото Кукпад
- Викладіть спочатку більший шматок, далі улюблену вашу начинку та накрийте меншим розкачаним шматком. Ретельно защепіть краї тіста. Аналогічно сформуйте й друге Чуду.
Сформована Чуду / Фото Кукпад
- Змастіть поверхню паляниць жовтком та відправте на деко вкрите пергаментом для випікання.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте паляниці до рум'яної скоринки.
Випечена паляниця / Фото Кукпад
- Трішки охолодіть готову страву та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт тіста для Чуду на воді
- Час: 55 хвилин
- Порції: 2
- Калорійність на 100 грамів: 170 ккал
Чуду смажене на сковорідці / Фото 1000 меню
– 500 г борошна;
– 270 мл теплої води;
– 1 ч. л солі;
– 130 г вершкового масла.
- Для приготування тіста змішайте в мисці борошно, сіль та теплу воду. Замісіть круте тісто та залишіть його відпочити на 15 хвилин.
- Розділіть тісто на паляниці на 12 частин та сформуйте з них кульки.
- Розкачайте в тонкий пласт кожну кульку тіста та на одну з половинок викладіть улюблену начинку. Іншою половинкою тіста накрийте начинку та защепіть краї.
- Трішки розкачайте скалкою та відправте обсмажуватися на розігрітій сковорідці без олії.
- Готові Чуду викладайте одних на одних та змащуйте розтопленим вершковим маслом. Смачного!