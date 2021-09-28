Готуємо домашню чурчхелу: справжній грузинський рецепт з волоськими горіхами
28 вересня 2021 , 16:23Читать новость на русском
Джерело:Їжа
Якщо ви ще не куштували чурчхелу саме час її приготувати вдома. Вона добре зберігається та не потребує особливих навичок у приготуванні.
Чурчхела – солодкий десерт з виноградного соку та горіхів. Її можна готувати з будь-якими горіхами: фундуком, волоським горіхом, мигдалем. Все залежить від ваших вподобань.
Читайте також У Кулінарному центрі МХП відбулась унікальна дегустація вин: як це було
Рецепт чурчхели з волоськими горіхами
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8 – 10
Чурчхела / Фото Рецепти
– 500 г волоських горіхів;
– 2 л виноградного соку;
– 360 г борошна.
Приготування:
- Волоські горіхи делікатно розріжте навпіл, щоб вони не розкришилися. Нанизуйте їх на нитку, зав'яжіть петельку для підвішування.
Приготування чурчхели / Фото Їжа
- Довжина кожної заготовки повинна бути близько 30 сантиметрів.
- Вилийте виноградний сік в каструлю та розігрійте її на повільному вогні. Постійно помішуйте сік.
- Злийте в емальований посуд третину соку та розмішайте в ньому борошно. У вас не повинно залишитися грудочок.
- Тонкою цівкою, при постійному помішуванні влийте в сік отриману суміш, зменште вогонь до мінімального.
Приготування чурчхели / Фото Їжа
- Доведіть суміш до кипіння та трішки проваріть її. Не забувайте постійно помішувати виноградну суміш.
- Вимкніть вогонь на плиті. Обережно занурюйте в виноградну суміш нитки з горіхами, щоб вони повністю занурилися в загуслий сік.
Приготування чурчхели / Фото Їжа
- Дайте чурчхелі трішки стекти та закріпіть її за край нитки на спеціальну стійку або планку.
Приготування чурчхели / Фото Їжа
- Чурчхелу можна їсти як тільки вона повністю охолоне, а можна добряче просушити кілька тижнів.
- Чурчхела готова. Смачного!