Рецепт іспанських чурос із заварного тіста від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Хрумкі та солодкі чуроси стануть чудовим сніданком, або ситним десертом! Вони легкі у приготуванні, а з підказками шеф-кухаря та ресторатора Володимира Ярославського ви точно справитесь із цією іспанською випічкою.

Володимир Ярославський поділився рецептом смачних іспанських чурос з читачами на своїй сторінці в інстаграм.

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Шеф-кухар не приховує, що сумує за подорожами Європою, щоб зменшити ностальгію вирішив приготувати вдома традиційний іспанський сніданок – чурос із заварного тіста.

Сьогодні натрапив на фото іспанських краєвидів і відразу згадав про типовий сніданок жителя цієї країни — чурос. Це знаменита солодка страва із заварного тіста. Поки Іспанія закрита, будемо створювати її у себе на кухні, – прокоментував Володимир Ярославський.

Отож, рецепт доволі простий та ви впевнені, що вам сподобається іспанський смаколик.

Рецепт чурос від шеф-кухаря

У невеликій каструлі змішайте воду, молоко, вершкове масло, сіль та цукор. Доведіть суміш до кипіння. Невеликими порціями додавайте просіяне борошно та помішуйте дерев'яною лопаткою. Варіть тісто ще 1 – 1,5 хвилини. Зніміть тісто з плити та продовжуйте активно його вимішувати. Охолодіть тісто до 55 градусів та по одному вводьте курячі яйця. тісто не повинне бути рідким за консистенцією. Через насадку-зірочку випускайте чуроси тієї форми, яка вам подобається. Шеф-кухар рекомендує трохи їх підморозити, щоб вони рівномірно та добре просмажились. Помістіть чуроси в розігріту фритюрницю та смажте їх до золотистої скоринки при температурі понад 180 градусів. Готові чуроси посипте цукровою пудрою та корицею на ваш смак. Смачного!

– 250 мл води;– 250 мл молока;– 7 – 8 курячих яєць;– 200 г вершкового масла;– 275 г борошна;– 10 г солі;– 35 г цукру.

Можна поекспериментувати та додати трішки меленого анісу. Для максимально гастрономічного задоволення Володимир Ярославський радить занурювати чуроси у гарячий шоколад. Саме так подають їх в Іспанії!