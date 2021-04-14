Рецепт іспанських чурос із заварного тіста від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Джерело:Володимир Ярославський
Хрумкі та солодкі чуроси стануть чудовим сніданком, або ситним десертом! Вони легкі у приготуванні, а з підказками шеф-кухаря та ресторатора Володимира Ярославського ви точно справитесь із цією іспанською випічкою.
Володимир Ярославський поділився рецептом смачних іспанських чурос з читачами на своїй сторінці в інстаграм.
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Шеф-кухар не приховує, що сумує за подорожами Європою, щоб зменшити ностальгію вирішив приготувати вдома традиційний іспанський сніданок – чурос із заварного тіста.
Сьогодні натрапив на фото іспанських краєвидів і відразу згадав про типовий сніданок жителя цієї країни — чурос. Це знаменита солодка страва із заварного тіста. Поки Іспанія закрита, будемо створювати її у себе на кухні, – прокоментував Володимир Ярославський.
Отож, рецепт доволі простий та ви впевнені, що вам сподобається іспанський смаколик.
Можна поекспериментувати та додати трішки меленого анісу. Для максимально гастрономічного задоволення Володимир Ярославський радить занурювати чуроси у гарячий шоколад. Саме так подають їх в Іспанії!