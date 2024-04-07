Перед ними не встоїть ніхто: готуємо сінабони з вишнею та шоколадом
7 квітня 2024, 01:05Читать новость на русском
Джерело:yaroslavskyi_vova
Сінабони – відомі на весь світ булочки з корицею. Приготуйте їх з вишнями та шоколадом – усі домашні будуть в захваті.
Вони вийдуть навіть кращими, ніж в кондитерській. А ніжний соус перетворить сінабони на справжній шедевр.
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Сінабони з вишнями та шоколадом
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 300 мілілітрів молока;
– 10 грамів сухих дріжджів (25 грамів свіжих);
– 60 грамів цукру;
– 150 грамів борошна.
Тісто:
– дрібка солі;
– 110 грамів яєць;
– 90 грамів цукру;
– 460 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 125 грамів масла 82%.
Начинка:
– 125 грамів вершкового масла;
– 160 грамів цукру;
– 20 грамів кориці;
– 300 грамів вишні;
– 100 грамів подрібненого шоколаду.
Заливка:
– 540 грамів сметани 20 – 25%;
– 100 грамів цукру.
Приготування:
- Замішайте усі інгредієнти для опари та дайте добре підійти.
- Додайте яйця та цукор. Добре перемішайте, додайте борошно та розпушувач. Замісіть тісто і наприкінці вмішайте шматочками масло кімнатної температури. Краще все це робити комбайном. Дайте тісту підійти.
- Розкачайте тісто тоненьким прямокутником на столі.
- На нього намастіть м'яке вершкове масло і посипте сумішшю цукру та кориці. Наверх викладіть вишню та шоколад.
- Загорніть у рулет та наріжте ниткою на 18 – 20 булочок. Викладіть на деко і дайте добре підійти.
- Випікайте при температурі 185 градусів до зарум'янення.
- Змішайте інгредієнти для заливки. Як тільки дістанете булочки з духовки, полийте їх підготовленою заливкою.