Уся солодкість від яблук. Це і є основний інгредієнт десерту.

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Простий десерт з яблук

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Почистьте яблука від серединки та шкірки. Наріжте шматочками та поставте запікатися в розігріту до 160 градусів духовку або в мікрохвильову піч приблизно годину.
  2. Збийте яблука комбайном або блендером у пюре. Залиште, щоб охолонули.
  3. Тим часом змішайте желатин із невеликою кількістю холодної води та добре розмішайте до розчинення.
  4. Трошки підігрійте желатинову суміш, щоб набухла. Вилийте її в перебиті яблука і добре збийте комбайном або міксером хвилин 15.
  5. Вилийте готову суміш у форму та відправте в холодильник на годину, а ще краще на ніч.