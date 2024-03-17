Уся солодкість від яблук. Це і є основний інгредієнт десерту.
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Простий десерт з яблук
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Почистьте яблука від серединки та шкірки. Наріжте шматочками та поставте запікатися в розігріту до 160 градусів духовку або в мікрохвильову піч приблизно годину.
- Збийте яблука комбайном або блендером у пюре. Залиште, щоб охолонули.
- Тим часом змішайте желатин із невеликою кількістю холодної води та добре розмішайте до розчинення.
- Трошки підігрійте желатинову суміш, щоб набухла. Вилийте її в перебиті яблука і добре збийте комбайном або міксером хвилин 15.
- Вилийте готову суміш у форму та відправте в холодильник на годину, а ще краще на ніч.