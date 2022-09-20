Коли гості на порозі: смачний салат за 5 хвилин
20 вересня 2022 , 08:07Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Якщо гості нагрянули без попередження, а в холодильнику є слабосолоний лосось та свіжі овочі – салату бути. Буквально 5 хвилин та він вже на столі, а ви приймаєте овації та захоплені ситі погляди.
Щоб приготувати смачний та ситний салат зі слабосолоним лососем вам потрібно всього декілька хвилин та потрібні інгредієнти. Якщо ви не надто полюбляєте рибу – замініть її на шматочки обсмаженої курочки.
Читайте також Зручно їсти руками: швидкий рецепт курячих гомілок в паніровці
Така страва відмінно підійде як до святкового столу, так і до буденного. Обов'язково спробуйте його – вам сподобається!
Рецепт швидкого салату з лососем
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4
– половина упаковки міксу салатів;
– 8 – 10 міні кульок моцарели;
– 8 – 10 томатів чері;
– 10 – 12 маслин;
– половина стиглого авокадо;
– 100 грамів слабосоленої риби;
– смажений кунжут.
Для заправки:
– 1/2 чайної ложки меду;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка французької гірчиці;
– трохи лагідної звичайної гірчиці;
– 1 чайна ложка лимонного соку.
Приготування:
- Для приготування соусу змішайте мед, олію, соєвий соус, гірчицю та лимонний сік. Ретельно все перемішайте та залишіть.
- Салат викладіть на тарілку або в салатницю. Зверху додайте сир моцарела, чері, маслини, шматочки авокадо та нарізану тонкими скибками рибу.
- Полийте салат соусом, посипте кунжутом і подайте до столу.
Смачного!