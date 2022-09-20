Коли гості на порозі: смачний салат за 5 хвилин

20 вересня 2022 , 08:07
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Якщо гості нагрянули без попередження, а в холодильнику є слабосолоний лосось та свіжі овочі – салату бути. Буквально 5 хвилин та він вже на столі, а ви приймаєте овації та захоплені ситі погляди.

Щоб приготувати смачний та ситний салат зі слабосолоним лососем вам потрібно всього декілька хвилин та потрібні інгредієнти. Якщо ви не надто полюбляєте рибу – замініть її на шматочки обсмаженої курочки.

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Така страва відмінно підійде як до святкового столу, так і до буденного. Обов'язково спробуйте його – вам сподобається!

Рецепт швидкого салату з лососем

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – половина упаковки міксу салатів;
 – 8 – 10 міні кульок моцарели;
 – 8 – 10 томатів чері;
 – 10 – 12 маслин;
 – половина стиглого авокадо;
 – 100 грамів слабосоленої риби;
 – смажений кунжут.
Для заправки:
 – 1/2 чайної ложки меду;
 – 3 столові ложки оливкової олії;
 – 2 столові ложки соєвого соусу;
 – 1 чайна ложка французької гірчиці;
 – трохи лагідної звичайної гірчиці;
 – 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

  • Для приготування соусу змішайте мед, олію, соєвий соус, гірчицю та лимонний сік. Ретельно все перемішайте та залишіть.
  • Салат викладіть на тарілку або в салатницю. Зверху додайте сир моцарела, чері, маслини, шматочки авокадо та нарізану тонкими скибками рибу.
  • Полийте салат соусом, посипте кунжутом і подайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак