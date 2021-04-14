Як приготувати суп зі щавлем і яйцем: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт смачного та корисного супу із щавлем, який дуже швидко і легко готується. Не треба багато часу витрачати на кухні.
Суп можна готувати зі свіжого щавлю або замороженого, з додаванням яєць, картоплі, цибулі та зелені. Зазвичай страву готують на м'ясному бульйоні, але можна без. Подають зі сметаною.
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Рецепт супу
Інгредієнти:
– 2-4 картоплі;
– 2-3 пера зеленої цибулі (або 1 цибуля);
– 1 морква;
– 2 яйця;
– 100 грамів щавлю (замороженого або свіжого);
– рослинна олія;
– кріп;
– сіль;
– перець.
- Для приготування супу помийте картоплю, почистіть від шкірки, наріжте кубиками.
- Моркву помийте, почистіть, натріть на грубій тертці.
- Цибулю помийте, подрібніть ножем.
- Якщо використовуєте свіжий щавель ретельно помийте, подрібніть ножем. Заморожений заздалегідь розморозьте.
- На пательні з олією обсмажте цибулю з морквою.
- У каструлю з водою викладіть картоплю, варіть 7-10 хвилин, додайте сіль, перець, цибулю, моркву, Далі – додайте щавель, варіть ще 10 хвилин.
- Окремо у каструлі відваріть яйця, почистіть, одне розріжте навпіл, інше – скибочками, викладіть у суп.
- Помийте кріп, подрібніть ножем, викладіть у суп. Закрийте кришкою, залиште на 10 хвилин.
- Викладіть у тарілку готовий суп, задекоруйте скибочками відвареного яйця. Смачного!