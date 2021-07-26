Шеф-кухар Єлизавети II: Даррен Макґрейді розповів про роки роботи на королівській кухні

Шеф-кухар Королівської родини Даррен Макґрейді відверто розповів про харчування в Букінгемському палаці, враження від принцеси Діани та відзначив улюблений десерт Єлизавети II.

Шеф-кухар Даррен Макґреді понад 11 років працював та готував для Королівської родини, а для принцеси Діани – 4 роки.

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Хто як не він знає про всі таємниці та особливості харчування Королівської родини, а особливо Єлизавети II. Даррен Макґреді розповів про враження від роботи на королеву та привідкрив завісу в життя монархів.



Даррен Макґреді / Фото Хелло

Робота на королеву була неймовірною, але працівники кухні завжди стоять в останню чергу. Спочатку собаки, потім коні, потім кухарі на кухні,

– відзначив шеф-кухар.

Даррен Макґреді не приховує, що у Букінгемському палаці досі використовують посуд кінця 1800-х років. На ньому є позначка "VR" – для Вікторії Регіни.

Улюблений торт Єлизавети II

Не секрет, що саме шоколадний торт Даррена Макґреді є одним з улюблених десертів королеви. До речі, його рецепт ви можете знайти тут.



Єлизавета II / Фото live journal

Шеф-кухар пригадав, що це був той торт, який повертався до королівської їдальні знову, і знову, і знову, доки не закінчувався.

Вона знала, коли не вистачало шматочка. Одного разу, один із шеф-кухарів насправді з'їв половину торта, і це було приблизно так: "Тьфу, королева буде знати", тож нам довелося зробити ще один пиріг. Ніхто не знав!, – відзначив Даррен Макґреді.

Діанині ранки

Після розлучення принцеси Діани з принцом Чарльзом, шеф-кухар повністю змінив кулінарну книгу Букінгемського палацу, адже вона почала активно займатися спортом та стежила за своїм харчуванням.

Вона тренувалася в тренажерному залі три дні на тиждень. Діана сказала: "Даррен, ти подбаєш про всі жири, а я про вуглеводи в тренажерному залі". Мені довелося переписати книгу Букінгемського палацу і почати готувати здорові рецепти для принцеси, – пригадав Даррен.

А от принц Гаррі полюбляв смажену курку з картоплею. Для принцеси Діани шеф-кухар кидав картоплю в яєчний білок і паприку та запікав.



Принцеса Діана і її сини / Фото Домос

Я сумую за принцесою Діаною. Я сумую за тим, коли вона заходила на кухню. Мені не вистачає цього заразного сміху, – відзначив Даррен Макґреді.



Шеф-кухар з фото принцеси Діани / Фото live journal

Служіння для Королівської родини було не простим для Даррена Макґреді, але ті часи він точно запам'ятав на довгі літа.

Про особливості харчування Єлизавети II та про її щоденний раціон читайте тут.