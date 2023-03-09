Діти більше не бігатимуть у магазин: як приготувати домашнє морозиво з моркви та шоколаду
Джерело:gotujmy
Домашнє морозиво – це завжди смачно та неповторно. Незабаром надворі ставатиме все тепліше, тому варто мати під рукою кілька рецептів.
Поєднання моркви та шоколаду – це завжди особливий смаковий дует, а особливо, коли мова йде про домашнє морозиво. Кремова консистенція, пікантний смак, який можна обіграти невеликою порцією меду або кленового сиропу – це морозиво викличе захват і в дітей, і в дорослих.
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Рецепт морозива з моркви та шоколаду
Час: 20 хвилин + кілька годин на заморожування
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів тертої моркви (або замороженої кубиками);
– 100 мілілітрів густої сметани;
– 250 мілілітрів молока;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів тертого чорного шоколаду;
– 15 мілілітрів екстракту ванілі;
– дрібка кориці.
Приготування:
- Усі інгредієнти, окрім шоколаду, кладемо у каструлю та нагріваємо 7 – 8 хвилин на повільному вогні. Відставляємо масу, щоб охолола.
- Акуратно перемішуємо масу та додаємо у неї шоколад.
- Перекладаємо масу у ємність для заморозки.
- Кладемо у морозилку мінімум на 5 годин. Час від часу масу слід перемішувати.
Смачного!