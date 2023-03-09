Діти більше не бігатимуть у магазин: як приготувати домашнє морозиво з моркви та шоколаду

Домашнє морозиво – це завжди смачно та неповторно. Незабаром надворі ставатиме все тепліше, тому варто мати під рукою кілька рецептів.

Поєднання моркви та шоколаду – це завжди особливий смаковий дует, а особливо, коли мова йде про домашнє морозиво. Кремова консистенція, пікантний смак, який можна обіграти невеликою порцією меду або кленового сиропу – це морозиво викличе захват і в дітей, і в дорослих.

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Рецепт морозива з моркви та шоколаду

Час: 20 хвилин + кілька годин на заморожування

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 грамів тертої моркви (або замороженої кубиками);

– 100 мілілітрів густої сметани;

– 250 мілілітрів молока;

– 100 грамів цукру;

– 50 грамів тертого чорного шоколаду;

– 15 мілілітрів екстракту ванілі;

– дрібка кориці.

Приготування:

Усі інгредієнти, окрім шоколаду, кладемо у каструлю та нагріваємо 7 – 8 хвилин на повільному вогні. Відставляємо масу, щоб охолола.

Акуратно перемішуємо масу та додаємо у неї шоколад.

Перекладаємо масу у ємність для заморозки.

Кладемо у морозилку мінімум на 5 годин. Час від часу масу слід перемішувати.

Смачного!