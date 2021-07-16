Смажимо шашлик у Львові: ТОП-6 локацій, де можна чудово відпочити на природі

Із приходом спеки містяни мають одне бажання – дочекатися вихідних, щоб вирватися на природу, відпочити десь біля озера й посмажити шашлики. Тож де можна зібратись у Львові та за містом на пікнік?

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Парк "Знесіння"

"Знесіння" – один із найгарніших у Львові парків, розташований неподалік від центру міста. Він дуже популярний серед львів'ян – особливо влітку, коли припікає сонечко й хочеться втекти від міського галасу та гулу. Тут можна, примостившись у затінку та насолоджуватися неймовірними краєвидами або ж посмажити шашлики в одному з відведених для цього місць зі зручними безплатними альтанками.



Парк "Знесіння" – ідеальне місце для пікніка / Фото Регіональний ландшафтний парк "Знесіння"

Як доїхати: автобусом № 25. Також сюди можна дістатися пішки: на територію "Знесіння" можна зайти з кількох сторін: з центру – від вулиці Довбуша, з вулиці Заклинських, від музею народної архітектури та побуту "Шевченківський гай" або зі Старознесенської.

Брюховицьке озеро

Гарна місцина поблизу Львова для літнього відпочинку з дітьми. Частина пляжу – піщана, а інша – поросла травою. Тут можна поніжитися на сонечку біля неглибокого озера. Для охочих позасмагати є лежаки та парасолі. Для малечі облаштований дитячий майданчик, є батут та надувні гірки.



Смажити шашлик можна на озері в Брюховичах / Фото Shutterstock

Крім того, ви можете орендувати альтанку з мангалом і посмажити м'ясо, наприклад, ароматні курячі крильця "Солодкий чилі" від "Апетитна". Свіжомаринована курочка з ніжною гостринкою чилі – якраз те, що треба для пікніка. Розпакуйте крильця, нанижіть на шампури – і можна відправляти на мангал!

Як доїхати: автобусами № 8 та 22.

Відпочинковий комплекс Dacha Resort



Де можна посмажити шашлик у Львові / Фото Dacha Lviv

У 20 хвилинах їзди від Львова – мальовниче й неймовірно атмосферне місце з озером та просторими дерев'яними альтанками, у яких може розміститися від 8 до 30 відпочивальників. А ще – орендувати мангал, тут же придбати дрова й посмажити смачне м’ясо з ароматом диму. Гарний настрій та незабутній відпочинок вам гарантовано!

Куди їхати: 20 кілометрів від Львова, село Новий Яричів, вулиця Міцкевича, 58.

Приготуйте на природу Швидкі закуски з маринованої курятини: філе на шпажках, апетитні крильця, рол із шашликом

База відпочинку "Альбатрос"



База відпочинку "Альбатрос" / Фото Lviv 1256

У цьому місці на березі мальовничого озера неподалік від Львова на повні легені дихаєш чистим, свіжим повітрям, а око відпочиває, милуючись величною природою. На території комплексу можна розміститись у затінку, в одній із затишних альтанок, або ж посеред сонячної галявини, позасмагати на піщаному пляжі й посмажити шашлики на мангалі.

Куди їхати: близько 14 кілометрів від Львова, село Воля-Гомулецька, вулиця Озерна, 6.

База відпочинку "Львівська Швейцарія"



Відпочинок на базі "Львівська Швейцарія" / Фото фейсбук "Львівської Швейцарії"

На спортивно-оздоровчій базі "Львівська Швейцарія", що поблизу Львова, є все для ідеального пікніка: чисте повітря, привітний персонал, зручні альтанки та неймовірно смачна кухня. Поруч з альтанками – зона активного відпочинку з батутами, лазанками та настільним тенісом. Вам цього замало? Для непосидючих гостей передбачено спуск по канату, а ще – прогулянки на човні. І все це – під наглядом професійного рятувальника. Тож збирайте компанію й гайда відпочивати!

Куди їхати: село Давидів, вул. Озерна, 1б.

База відпочинку "Бухта вікінгів"

Цей величезний відпочинковий комплекс у лісовій зоні, поблизу озера, – ідеальне місце, щоб провести вихідні як у родинному колі, так і великою компанією. До ваших послуг – спортивні майданчики, піщаний пляж, активні розваги, чудові маршрути для прогулянок на природі.



Смажити шашлики можна у "Бухті вікінгів" / Фото Viking

А від розмаїття альтанок просто очі розбігаються: малі, великі, засклені, біля бару, банкетні... Є де посмажити шашлики на мангалах і зарядитися приємними емоціями! І щоб не гаяти ані хвилини відпочинку, візьміть із собою ніжні курячі гомілки "Делі" або курячий шашлик від "Апетитної".



Соковиті курячі гомілки на грилі / Фото Shutterstock

Варто знати Секрет вдалого пікніку – шашлик: розкриваємо тонкощі приготування ідеальної страви

Свіже, соковите куряче м'ясо, приправлене спеціями, – довершений вибір для шашлика. Жодних зайвих приготувань – одразу відправляйте м'ясо на мангал. Курочка, смажена на мангалі – не лише смачна, а й надзвичайно поживна страва, яка підійде як дорослим, так і дітям.

Куди їхати: вулиця Лісова, 14, Старе Село.

Отже, обирайте локацію, збирайте компанію й вирушайте на пікнік. Смачних вам шашликів і гарного відпочинку!