Смачне оформлення до свята: готуємо різдвяну експозицію з пряників

15 грудня 2022, 17:34
Читать новость на русском

Джерело:

Smaker

Пряники – це один з головних різдвяних атрибутів в усьому світі. Вони не лише добре смакують, з їх допомогою можна дуже гарно задекорувати стіл та дім.

Декорування столу та страв – така ж неодмінна святкова традиція, як і приготування смачної їжі. Не обов'язково купувати прикраси, багато з них можна виготовити власноруч, а допоможуть у цьому усім відомі пряники. Солодкий декор – вдала ідея, яка дозволить неабияк розважитися.

До речі Справжній смак Різдва: готуємо святкові пряники

Різдвяний декор для столу з пряників

Прикрашаємо стіл смаколиками / Фото pyszotki

Інгредієнти:

  • 800 грамів борошна;
  • 3 яйця;
  • чайна ложка соди;
  • 250 грамів меду;
  • 300 грамів цукру;
  • 150 грамів вершкового масла;
  • одна упаковка спецій для пряників;
  • одна палочка кориці.

Приготування:

  1. У каструлю кладемо масло, мед, цукор, спеції для пряників та корицю. Поволі топимо масло та помішуємо, щоб всі інгредієнти з'єдналися в однорідну масу. Маса не повинна закипіти, якщо цукор не встиг розчинитися – нічого страшного. Відставляємо каструлю з вогню, корицю виймаємо.
  2. У миску просіюємо борошно та соду. Додаємо яйця та готову масу і замішуємо тісто. Залишаємо його як мінімум на 4 години, ще краще – на ніч.
  3. Розкатуємо тісто товщиною 3 – 4 міліметри та вирізаємо фігурки. Можна використати будь-які формочки, які у вас є.
  4. Викладаємо печиво на застелене пергаментом деко та запікаємо 10 – 12 хвилин при 180 градусах.
  5. За допомогою фігурок, глазурі та пудри можна викласти на дошці таку різдвяну картину, яка буде вам до вподоби.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська