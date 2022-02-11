Легкий рецепт хумусу: готуємо хіт східної кухні

Хумус нині на вершині світового кулінарного хіт-параду. Він недорого коштує, просто готується й зовсім не набридає!

Хумус прийшов до нас із Близького Сходу. Для жителів Ізраїлю та арабських країн він є практично щоденною стравою. Популярність хумусу в Україні легко пояснити: ми завжди любили різноманітні паштети, тож і східна варіація органічно поповнила наше меню.

Цікаво Готуємо курячі крильця на вечерю: три рецепти за 20 хвилин

Хумусом можна снідати й обідати, подавати його на вечерю і як перекус. Ідеальне рішення на всі випадки життя!

Рецепт класичного хумусу від Євгена Клопотенка

Час: 4 години 20 хвилин

Порцій: 2

Універсальна закуска / Фото Pexels

Інгредієнти

250 грамів нуту;

2 – 3 зубчики часнику;

3 столові ложки лимонного соку;

⅓ чайної ложки зіри;

3 столові ложки тахіни (кунжутної пасти);

3 – 4 столові ложки оливкової олії.

Приготування

Проимваємо нут під проточною водою кілька разів. Після цього замочуємо його на 3 – 4 години, в ідеалі – на ніч. Завдяки цьому він швидше звариться. Варимо нут у підсоленій воді до готовності. Перевірити його на готовнсть легко: при натисканні горох повинен розплющитися. Зливаємо воду з нуту в окремий посуд, згодом з її допомогою ми зможеом регулювати консистенцію хумусу. Додаємо до нуту пасту тахині, роздавлені зубчики часнику, сіль та сік лимона. Потім кладемо зіру та додаємо оливкову олію. Перекладаємо все у чашу блендера і подрібнюємо до гладкої однорідної консистенції. Смак регулюємо сіллю та соком лимона, а консистенцію – водою з вареного нуту. Тепер нут можна подавати до столу, при подачі варто окропити його оливковою олією.

Смачного!