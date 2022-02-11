Легкий рецепт хумусу: готуємо хіт східної кухні
11 лютого 2022 , 13:02Читать новость на русском
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Хумус нині на вершині світового кулінарного хіт-параду. Він недорого коштує, просто готується й зовсім не набридає!
Хумус прийшов до нас із Близького Сходу. Для жителів Ізраїлю та арабських країн він є практично щоденною стравою. Популярність хумусу в Україні легко пояснити: ми завжди любили різноманітні паштети, тож і східна варіація органічно поповнила наше меню.
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Хумусом можна снідати й обідати, подавати його на вечерю і як перекус. Ідеальне рішення на всі випадки життя!
Рецепт класичного хумусу від Євгена Клопотенка
Час: 4 години 20 хвилин
Порцій: 2
Універсальна закуска / Фото Pexels
Інгредієнти
- 250 грамів нуту;
- 2 – 3 зубчики часнику;
- 3 столові ложки лимонного соку;
- ⅓ чайної ложки зіри;
- 3 столові ложки тахіни (кунжутної пасти);
- 3 – 4 столові ложки оливкової олії.
Приготування
- Проимваємо нут під проточною водою кілька разів. Після цього замочуємо його на 3 – 4 години, в ідеалі – на ніч. Завдяки цьому він швидше звариться.
- Варимо нут у підсоленій воді до готовності. Перевірити його на готовнсть легко: при натисканні горох повинен розплющитися.
- Зливаємо воду з нуту в окремий посуд, згодом з її допомогою ми зможеом регулювати консистенцію хумусу.
- Додаємо до нуту пасту тахині, роздавлені зубчики часнику, сіль та сік лимона. Потім кладемо зіру та додаємо оливкову олію.
- Перекладаємо все у чашу блендера і подрібнюємо до гладкої однорідної консистенції. Смак регулюємо сіллю та соком лимона, а консистенцію – водою з вареного нуту.
- Тепер нут можна подавати до столу, при подачі варто окропити його оливковою олією.
Смачного!