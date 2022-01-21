День граноли: як легко приготувати її вдома без цукру
21 січня 2022 , 21:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Гранола – поєднання вівсяних пластівців з різноманітними горішками та сухофруктами. Її змішують з кокосовою олією або медом та підсушують в духовці. Щоб швидко та корисно поснідати вам потрібно змішати її з улюбленим йогуртом чи молоком та смакувати!
Додавайте до граноли грецький йогурт, улюблене фруктове пюре або просто полийте теплим молоком. Такий сніданок сподобається навіть найвибагливішому гурману.
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До граноли також можна додавати насіння соняшника, гарбуза, льону або кунжут. Фантазуйте та поєднуйте в улюбленому сніданку різні комбінації сухофруктів та горішків.
Рецепт домашньої граноли
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8 – 10
– 200 грамів вівсяних пластівців;
– 2 столові ложки меду;
– 100 грамів улюблених горіхів (волоські, пекан, мигдаль);
– 100 грамів цукатів;
– 100 грамів в'яленої журавлини;
– кокосова стружка.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 160 градусів.
- Викладіть на плоске деко шар пергаменту.
- Змішайте вівсяні пластівці з рідким медом та ретельно перемішайте.
- Додайте улюблені горішки, цукати, журавлину та кокосову стружку. За бажанням можна додати трішки кокосової олії.
Гранола / Фото Foodie crush
- Викладіть вівсяну суміш на деко, розрівняйте та відправте в духовку на 10 хвилин.
- Вийміть гранолу, перемішайте та знову відправте в духовку на 5 хвилин. Повторіть цей процес ще два рази.
- Важливо, щоб вона рівномірно підсушилася, але не підгоріла.
- Готову гранолу охолодіть та помістіть у скляну банку. Щільно закрийте кришкою та зберігайте в прохолодному місці, без попадання прямих сонячних променів.
Смачного!